Supraimpozitarea, soluţia pentru hotelurile în paragină dintr-o staţiune-fantomă din Munţii Lotrului

Întreaga zonă suferă drastic din cauza infrastructurii turistice, motiv pentru care, deşi este cunoscut drept cel mai spectaculos domeniu schiabil din ţară, datorită priveliştilor de vis pe care le oferă, turiştii se plâng că nu pot veni aici din cauza lipsei locurilor de cazare în apropierea pârtiilor.

În afara câtorva pensiuni şi vile, cele mai apropiate hoteluri sunt în staţiunea Voineasa, la aproximativ 40 de kilometri depărtare de pârtii, deşi staţiunea Vidra, amplasată strategic pe malul lacului, este la mai puţin de 10 kilometri depărtare. Aici au fost ridicate în urmă cu aproximativ jumătate de secol cinci vile, trei complexuri hoteliere şi un hotel de şapte etaje care nu a mai fost terminat, ce urmau să ofere peste 1.000 de locuri de cazare. Numai că, după 1990, infrastructura turistică a intrat în patrimoniul sindicatelor care în 30 de ani nu au reuşit să facă nimic, pe motivul vidului legislativ. La ora actuală, mai puţin de 100 de locuri (78 în total) mai sunt funcţionale, restul fiind lăsat în paragină.

Patrimoniul sindical, lăsat în paragină

La finele anului trecut, la Vâlcea s-au întâlnit în premieră toţi liderii confederaţiilor sindicale importante din România: Bogdan Hossu (Cartel Alfa), Dumitru Costin (BNS), Leonard Bărăscu (CNSLR Frăţia) etc., ca să discute pe tema staţiunilor Vidra şi Voineasa.

„În momentul în care s-a terminat procesul cu obştea de moşneni şi terenul, pe care s-au construit vilele şi hotelurile din Vidra, a fost câştigat în instanţă, în 2019, am decis să facem ceva, împreună, să redăm staţiunea turismului. Am făcut intabularea suprafeţei respective, în timp ce sindicatele au avut discuţii cu potenţiali investitori pentru a reabilita toate clădirile pe care le au în patrimoniu în staţiunea Vidra. Noi am dat terenurile în folosinţă gratuită, dar discuţiile nu s-au finalizat din cauza imposibilităţii concesionării... Pe lângă modificările legislative, la nivel local, nu putem decât să supraimpozităm acestor clădiri lăsate în paragină, cu până la 500%”, a explicat primarul din Voineasa, Gabriel Năstăsescu, situaţia staţiunii – fantomă.

Potrivit acestuia, doar parlamentarii vâlceni pot să facă o interpelare prin care legislaţia să fie schimbată, iar patrimoniul sindicatelor fie să revină din nou statului, fie sindicatelor să li se permită concesionarea infrastructurii hoteliere pe o perioadă mai lungă de timp, în aşa fel încât investitorii să fie interesaţi să revitalizeze zona.

Legea nu permite nici ca sindicatele să-şi vândă acţiunile în vederea unei privatizări, şi nici nu pot fi accesate fonduri europene nerambursabile pentru investiţii.

Administraţia judeţeană şi-a luat angajamentul că va demara în acest an procedurile pentru o mai bună semnalizare pe partea de „publicitate de staţiune”, o problemă comună de altfel a tuturor staţiunilor din România şi s-a căzut de acord asupra oportunităţii organizării unui festival la Voineasa pentru animarea şi promovarea staţiunii.

Din tot patrimoniul sindical, singurele clădiri funcţionale şi astăzi sunt cele cinci vile, cunoscute sub denumirea Vidra Camp, aflate în administrarea Sind România. Lângă acestea se montase pe vremuri o instalaţie de transport pe cablu, pentru telescaun care urma să deservească pârtia de dedesubt. Din toate au mai rămas astăzi doar stâlpii şi scaunele, şi acestea ruginite, restul, ca şi în cazul hotelurilor, s-a furat.

