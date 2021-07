Salvare spectaculoasă cu elicopterul, pe deasupra munţilor. A căzut dintr-un cireş la „Meteora” României VIDEO

Potrivit şefului Salvamont Vâlcea, Mircea Lera, un vizitator al lăcaşului sfânt s-a urcat într-un cireş şi a căzut de la o înălţime considerabilă, lovindu-se la coloană.

Cei care au apelat 112 au fost chiar călugării. La faţa locului, salvamontiştii au luat decizia de a chema în ajutor un elicopter SMURD, întrucât orice deplasare pe cărările de munte i-ar fi putut pune victimei sănătatea şi chiar viaţa în pericol.

Iniţial, cei de la SMURD Târgu Mureş au refuzat să vină, pentru că în ziua cu pricina Vâlcea se afla sub atenţionare de Cod portocaliu. SMURD Craiova a refuzat de asemenea şi abia la Bucureşti s-a găsit sprijin.

„A căzut pe unul dintre calcaneele de la picior şi pe spate, acuzând dureri acute în zona lombară. Deplasarea noastră pe un teren accidentat presupunea nişte riscuri. Zguduind targa, pentru că indiferent cât ai vrea pe un teren accidentat nu poţi să mergi ca pe puf, puteam să-i producem afecţiuni şi mai grave la coloană”, a povestit pentru „Adevărul” şeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera.



„A durat câteva ore până a ajuns”, recunoaşte salvamontistul şef, subliniind şi că: „Nimic nu a fost tardiv, pentru că viaţa nu îi era pusă în pericol. Iar un transport mai sigur decât cel aerian nu exista. Noi l-am dus de unde căzuse până într-o zonă în care s-a putut lăsa medicul cu troliul şi de acolo l-au tras în elicopter şi au plecat cu el la Bucureşti”.

Accidentul s-a produs chiar în zona Mănăstirii Pătrunsa. Apelul la 112 a fost dat de călugări în jurul orei 14:00. Iar preluarea cu elicopterul s-a făcut abia pe la ora 19:00.

„Noi l-am evaluat la faţa locului, iar decizia am luat-o după evaluare. Altfel, pe terenul accidentat ne-ar fi luat cel puţin o oră pentru a-l coborî la maşină şi a-l preda unui echipaj auto SMURD. Apoi ar fi avut parte tot de un transport cu zdruncinături pe un drum de munte. Decizia am luat-o eu, pentru că am considerat că e mai bine aşa, e mai sigur. N-aş fi vrut să-l am pe conştiinţă, să-l văd mai târziu în scaun cu rotile. Riscam, fiind vorba de probleme la coloană, ca bărbatul de 42 de ani să nu mai meargă niciodată”, a mai povestit salvamontistul Mircea Lera.