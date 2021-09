Românul cu cei mai mulţi urmăritori pe Instagram îşi prezintă locurile natale: „Am plecat de la nimic“ VIDEO

Filmuleţul „Where I came from... Romania Vâlcea” de pe You Tube prezintă casa, familia, fotografii dinainte de plecarea din ţară, amintiri şi emoţionanta poveste de viaţă a unui copil care a plecat de la nimic şi a ajuns departe. Nu lipsesc din filmare nici antrenamentele la sală, faimosul român pregătindu-se pentru titlul de „Mr. Olympia”, câştigat şi de actorul american Arnold Schwarzenegger.