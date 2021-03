Premieră teatrală cu actori surprinzători: în loc de „Băieţi de oraş” şi „Las fierbinţi” - „Cerere în căsătorie”, de Cehov FOTO

„Cerere în căsătorie”, în regia lui Dragoş Câmpan, promite să fie un spectacol cu viaţă lungă.

Şi deşi trecerea de la comedia TV la cea teatrală poate părea oarecum uimitoare, regizorul Dragoş Câmpan susţine că i-a avut în vedere de la bun început pe toţi cei trei actori care evoluează pe scena Teatrului Anton Pann.

„Tudor este unul dintre actorii mei preferaţi, am mai lucrat cu el şi înainte. Apoi, am mers pe a echilibra piesa. Anca este o actriţă nemaipomenită, pe care am vrut-o clar pentru acest rol. Este adevărat că de data asta va face o altfel de comedie. Iar Kostas e sublim. Pe rolul lui ar fi trebuit un actor mai în vârstă, dar el îl acoperă atât de bine că nu se observă diferenţa de vârstă dintre actor şi personaj”, a menţionat reporterului „Adevărul” regizorul spectacolului.