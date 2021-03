Povestea din spatele unor imagini - meşteşugarul vâlcean şi Prinţul Charles: „Am vrut să-l învăţ să facă opinci” FOTO VIDEO

„Ultimul opincar din Oltenia” şi probabil cel mai cunoscut din ţară, Alexandru Ilinca, nea Sandu sau nea Ilinca, aşa cum le place cunoscuţilor să-i spună, este nelipsit de mulţi ani de la evenimentele legate de tradiţii şi obiceiuri româneşti, în mod special de la cele găzduite de Muzeul Satului Românesc „Dimitrie Gusti” din Capitală. Iar, de-a lungul timpului, muzeul a fost gazda multor delegaţii străine, formate din preşedinţi, prinţi, premieri, miniştri etc. veniţi să vadă esenţa poporului nostru, păstrată în cea mai pură formă a sa, moştenită în cele mai multe cazuri în familie.

„Un reporter englez a vrut să mă convingă să-i pun căciulă prinţului”

„A fost un reporter din Anglia care a tot încercat să mă convingă să-i pun o căciulă în cap prinţului, din cele făcute de mine, dar am refuzat. I-am spus: opinci îi dau la pachet, cu ciorapii, dar cu căciula... dacă omul nu e de acord cu treaba asta? Nu pică bine, să pui căciula cu de-a sila pe capul unei personalităţi”, rememorează amuzat opincarul vizita regală.

„Înţelegeam că ar fi dat bine, în loc de coroană, căciula noastră”

Ca la orice vizită a reprezentantului coroanei regale şi cea din martie 2017 s-a bucurat de interesul mass-media internaţionale. Meşterul popular Alexandru Ilinca îşi aminteşte că la vizita de acum patru ani, peste 100 de jurnalişti au fost prezenţi la Muzeul Satului Românesc. „Au fost puşi să stea undeva pe un spaţiu verde, bine delimitat. Doar şase dintre ei au fost aleşi să însoţească delegaţia oficială. Unii dintre ei au stat de vorbă şi cu noi. Printre ei a fost şi un jurnalist din Anglia. A făcut poze cu mine şi a încercat să mă convingă să-l ajut să surprindă şi altfel de imagini cu prinţul. Dar dacă nu-i venea căciula bine? Ne-a ajutat să ne înţelegem cineva care mai ştia engleză. Am refuzat să-i fac jocul. Înţelegeam că ar fi dat bine, în loc de coroană, căciula noastră populară, dar totuşi... Cu opincile era altceva”, este de părere opincarul.

„Cum să stau jos în preajma unui prinţ? La noi, respectul e sfânt”

Nu a fost singurul incident legat de vizita regală. A fost extrem de surprins când cineva dintre organizatori i-a cerut să nu se ridice când vine delegaţia oficială şi i-a spus şi că nu are voie să dea vreun cadou, fapt care l-a contrariat extrem de tare.

„M-am aşezat pe locul meu acolo şi-mi spune cineva dintre organizatori: nea Ilinca să nu te ridici de aici când or veni cei doi – Preşedintele României cu Prinţul Charles. Iniţial, am rămas surprins. M-am gândit că oi fi suspect şi sunt în obiectivul celor de la pază şi protecţie! Apoi am realizat că nu este deloc în regulă când oamenii vin în vizită să stai aşezat. Cum să stau jos în preajma unui prinţ?”.

A cerut şi în final a primit lămuriri chiar de la cel care se ocupa de pază şi protecţie în cadrul vizitei: „Am încercat să mă lămuresc, să văd ce e de făcut, că aşa e la noi, la ţărani, respectul e sfânt. În final, m-a lămurit chiar comandantul care se ocupa de organizare. Mi-au spus că-i pot dărui ce vreau, doar că darurile trebuie verificate înainte de cei de la SPP. Iniţial, am discutat cu unul dintre băieţii care se ocupau de pază şi protecţie. Lui i-am spus tot of-ul. A fost de treabă, a discutat prin staţie şi apoi a plecat. A revenit un altul care s-a prezentat ca fiind chiar comandantul lor şi cel care se ocupa de organizare. «Spuneţi, ce vreţi să-i daţi cadou?», m-a mai întrebat. Păi, nişte opinci, i-am răspuns eu. Şi mi-a zis: «Puteţi să-i daţi ce vreţi cadou, dar nu înainte să verificăm noi». Şi aşa s-a întâmplat”.

Când Prinţul Charles a ajuns la standul său, meşterul popular din Vâlcea i-a dăruit o pereche de opinci.

„Am vrut să-l primesc ca ucenic, dar se grăbea”

„A fost încântat de opincile primite”, îşi mai aminteşte opincarul reacţia fiului reginei Marii Britanii. „Dar dacă nu ştie să le lege, nu le poate purta. Dacă nu, mă caută. Am vrut să-l primesc ca ucenic, să-l învăţ să facă opinci, dar se grăbea. Poate data viitoare”, speră opincarul.

Îşi mai aminteşte că i-a arătat şi din mica sa colecţie o opincă din tablă şi o alta din cauciuc, fapt ce reiese şi din imaginile video surprinse la eveniment . „Nu cred că mai văzuse aşa ceva până atunci”.

Comic a fost că i-a dăruit o pereche de opinici care păreau mult prea mari pentru piciorul regal. I s-a transmis că sunt „one size”, adică mărime unică.

Imagini care au făcut înconjurul planetei

Întâlnirea cu reprezentantul casei regale britanice a avut ecou şi câteva zile mai târziu când un cuplu i-a mărturisit că ajunsese celebru: „Trei zile mai târziu, un cuplu de englezi mi-a spus că vor să facă şi ei poză cu mine, că mă văzuseră în tabloidele din Marea Britanie, alături de prinţ. Nu cunosc engleză şi nu înţelegeam iniţial ce vor de la mine. A venit care mi-a tradus că cei doi ar fi onoraţi dacă ar face şi ei o poză cu mine, că tocmai au aterizat cu avionul din Anglia, pentru asta, după ce au văzut fotografiile cu mine şi Prinţul Charles în toată presa din Marea Britanie, când i-am oferit opinci. Că vor să posteze pe internet că au făcut şi ei poză cu cel care i-a dăruit opinci prinţului. Sunt şi astea tot satisfacţii”, susţine acum, patru ani mai târziu de la eveniment, nea Sandu.

„Lumea vede la TV şi opincile româneşti, reprezint şi eu un segment din tradiţii”

Cu toate acestea spune că mai important pentru el a fost că s-a vorbit în presa britanică despre tradiţiile româneşti. „Reprezint şi eu un segment din tradiţii şi pentru mine este important să ne facem cunoscute tradiţiile şi obiceiurile, imaginea noastră în lume”, spune meşterul.

„Nu m-a interesat persoana mea, ci imaginea tradiţiilor . Şi nici opincile, ca valoare materială. M-am gândit că toată planeta s-a uitat la vizita prinţului. Şi la un moment dat iese în evidenţă un individ care duce mai departe tradiţia. Lumea la televizor sau în presă vede şi opincile româneşti, şi reprezint şi eu un segment din tradiţii. Asta m-a interesat pe mine”.

De-a lungul timpului, Alexandru Ilinca a primit zeci de invitaţii de la oameni de rang înalt ori autorităţi de peste hotare pentru a prezenta vechiul meşteşug şi în afara graniţelor ţării. Dar le-a refuzat de fiecare dată: „Ce să caut eu acolo? Nu e locul meu, nu mă regăsesc”.

În schimb, oferă cu mare plăcere românilor şi străinilor deopotrivă adevărate lecţii pe viu în atelierul său mobil de care nu se desparte niciodată.

Pe lângă opincile în care-şi pune sufletul şi iscusinţa, meşterul popular din Vâlcea confecţionează şi chimire sau căciuli din blană de miel, extrem de apreciate de iubitorii de artă populară. O astfel de căciulă de astrahan spera jurnalistul britanic să-l convingă pe meşter să-i pună pe capul prinţului Charles, în loc de coroană.

Prinţul fascinat de tradiţiile şi obiceiurile româneşti Se ştie despre Prinţul Charles că este un prieten al României îndrăgostit de tot ce înseamnă valori tradiţionale. Sunt renumite vizitele sale dese şi legătura sa specială cu ţara noastră, de mai bine de două decenii. Alteţa Sa Regală avea să spună încă de la început că este atras de patrimoniul nostru cultural şi natural, de tradiţiile şi capacitatea românilor de inovare şi schimbare, de identitatea noastră şi întregul nostru potenţial, de tot ceea ce reprezentăm noi românii, după secole întregi de istorie. În 2017, a dorit special să viziteze Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, fascinat de creativitatea şi dragostea pentru natură a poporului român, de comorile pe care le descoperă la fiecare vizită în România. „Brandul dumneavostră ca ţară este legat de valorile şi tradiţiile autentice, de gustul produselor alimentare, de biodiversitatea unică şi de peisaje şi, de asemenea, de capacitatea de inovare. Acestea vă fac speciali, de aceea mă întorc întotdeauna în România şi de aceea o parte din sufletul meu este întotdeauna aici”, avea să declare Prinţul Charles în urmă cu patru ani. Este vizita în care Ivan Patzaichin, în calitate de ambasador al turismului şi sportului, Ivan, i-a oferit o pagaie, drept respect şi preţuire pentru imaginea pe care prinţul o face României în lume. Iar din partea conducerii muzeului, Înaltul oaspete a primit icoane cu îngeri pictaţi pe sticlă, un album al Muzeului şi Antropologia Dobrogei etc.

