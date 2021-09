Planurile încurcate pentru Domeniul Schiabil Transalpina-Voineasa VIDEO

Unul dintre cele mai ofertante şi mai frumoase domenii schiabile din România se află în administrarea unei primării comunale. S-a pornit la drum, în urmă cu un deceniu, cu o asociere, dar pe parcurs unii dintre parteneri s-au retras, alţii au început litigii pe terenurile pe care s-au construit pârtiile sau în împrejurul lor şi astfel visul măreţ s-a spulberat.

Este vorba despre Transalpina-Voineasa, un domeniu care a plecat de la ideea de a fi cel mai întins din România. În final din 80 de kilometri de pârtii concepuţi pe hârtie, s-au realizat aproximativ nouă kilometri. Iar în realitate, în mare parte a timpului scurs până acum, nici aceştia nu au fost exploataţi la capacitatea lor maximă.

Noul operator promite însă că din acest sezon de iarnă, lucrurile se vor schimba. Promisiuni fac şi autorităţile judeţene care se laudă că vor construi o nouă pârtie şi vor reface o alta problematică.

Dacă în primul caz, şansele de reuşită par destul de mari, pentru cel de-al doilea este nevoie să fie stinse litigiile existente şi reluat parteneriatul iniţial.

Administrarea celui mai ofertant domeniu schiabil din România, o odisee



În nord - vestul judeţului Vâlcea există una dintre zonele superbe din România. Aici s-au investit începând cu 2009 peste 30 de milioane de euro, fonduri guvernamentale, prin ministerul condus la vremea respectivă de Elena Udrea, pentru realizarea unui domeniu schiabil ce se dorea să rivalizeze cu cele din Elveţia şi Franţa. Cadrul natural, suprafaţa muntoasă întinsă, păreau să contribuie din plin la realizarea planurilor măreţe.

La baza pârtiilor se întinde Lacul Vidra. Nicolae Ceauşescu visa să transforme zona în raiul Jocurilor Olimpice din anul 2000.

Planurile au vizat de la bun început turismul integrat, cu pârtii de schi, instalaţii de ultimă generaţie, hoteluri şi alte unităţi de cazare, alimentaţie şi distracţie. Doar că puţin din ce s-a dorit s-a şi realizat, motiv pentru care pârtiile superbe au rămas în „mijlocul lui nicăieri”, cum corect cataloga situaţia constructorul domeniului, pentru că în apropierea sa nu prea se regăseşte nimic. Turiştii sunt obligaţi să parcurgă kilometri până la cel mai apropiat loc de cazare sau magazin.

De la mii de locuri de cazare concepute a se construi în imediata apropiere a pârtiilor, astăzi numărul acestora abia depăşeşte 100 de paturi. Investitorii sunt puşi pe fugă de neînţelegerile şi litigiile existente între autorităţi, proprietarii de terenuri etc.

În 2012, când primele pârtii deveneau funcţionale, domeniul era administrat în asociere: Consiliul Judeţean Vâlcea cu Primăriile Voineasa şi Vaideeni. În final, întreaga investiţie a rămas în ograda Primăriei Voineasa, dovedindu-se peste capacitatea, experienţa şi putinţa unui singur UAT.

Găsirea unui operator care să exploateze domeniul schiabil s-a dovedit şi ea o întreagă odisee. Ani de zile, constructorul pârtiilor, compania Acomin Deva, s-a ocupat de domeniu, dar imposibilitatea de a achita la timp datoriile către aceasta, problemele de comunicare cu administratorul şi alte organisme, au pus punct parteneriatului.

Anul trecut, pentru prima dată de la darea în folosinţă a pârtiilor, s-a contractat un alt operator pentru exploatarea pârtiilor şi instalaţiilor, iar autorităţile judeţene, care ani de zile au refuzat să se implice, au început să fie din nou interesate de obiectivul turistic.

Telegondola funcţională şi pe timp de vară, o nouă pârtie pe viitor

În luna martie a acestui an, într-o vizită în zonă, autorităţile judeţene promiteau că vor realiza un drum prin pădure, dar şi că vor ajuta ca vara să funcţioneze teleschiurile şi telegondolele. Parţial, s-a reuşit realizarea acestor planuri, în sensul că pentru prima dată turiştii au putut să se bucure de zonă şi vara, admirând-o la final de săptămână din telegondole.

Apoi, la început de toamnă, s-a realizat o nouă vizită în zonă, ocazie cu care s-a precizat interesul pentru construirea unei noi pârtii şi reabilitarea alteia existentă deja.

„Transalpina Ski Resort este un domeniu strategic în economia judeţului Vâlcea şi, tocmai de aceea, îi voi acorda atenţie şi voi fi deschis întotdeauna oricărei idei de colaborare, mai ales când solicitările vin din partea administraţiilor locale”, declara şeful administraţiei judeţene, Constantin Rădulescu, cu ocazia vizitei la Transalpina - Voineasa, alături de primarii localităţilor care deţin terenurile domeniului sau pe lângă acesta: Voineasa, Malaia şi Vaideeni, arhitectul şef al judeţului şi şeful Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri – companie ce aparţine Consiliului Judeţean.

Nu s-a menţionat nimic însă de când anume se vor putea realiza noile planuri şi nici de unde ar putea proveni banii pentru investiţii. S-a specificat doar că efortul financiar va fi „unul considerabil” şi că planurile vor fi gata în scurtă vreme. „Este o nouă provocare şi, chiar dacă fondurile sunt puţine, sunt convins că vom găsi soluţii pentru a putea duce şi această investiţie la bun sfârşit”, a mai menţionat aceeaşi sursă.

Din discuţiile cu cei implicaţi a reieşit că se urmăreşte practic construirea unui drum care să lege porţiunea „de la staţia intermediară” până la al doilea tronson de telegondolă şi bazinul de apă, care iarna să fie folosit drept pârtie de schi, precum şi refacerea pârtiei de sub telescaun pe muchia Vârfului Puru, unde există un dâmb care pune la grea încercare nervii schiorilor, zona fiind proiectată cu probleme de la bun început. Dâmbul ar trebui ras, iar porţiunea reconfigurată, pentru a se ajunge fără probleme până la capătul telescaunului.

Litigiile care încurcă planurile autorităţilor

Dincolo de promisiunile mai noi sau mai vechi, rămân de rezolvat alte probleme mult mai stringente ale domeniului schiabil, legate de subdimensionarea reţelei de energie, din cauza căreia an de an instalaţiile nu au funcţionat la parametri corespunzători, provocând pagube considerabile; lipsa parazăpezilor, proiectarea greşită a unor instalaţii ori a pârtiilor, transportul public local de persoane insuficient între staţiunea Voineasa şi Domeniul Schiabil Transalpina (există doar o singură cursă), deschiderea întârziată a fiecărui sezon de schi, infrastructura turistică insuficientă din apropierea pârtiilor, căile de acces impracticabile pe timpul iernii etc.

În plus, noile proiecte propuse de administraţia judeţeană par irealizabile câtă vreme nu se reia parteneriatul iniţial. Pentru că acestea ar urma să se construiască pe terenuri aflate în litigiu între Primăria Voineasa şi Primăria Vaideeni. Chestiunea s-a tranşat în instanţă, dar problema nu pare să-şi găsească încă o rezolvare, după cum recunoaşte unul dintre cei implicaţi în chestiune.

„Deschidere există, dar câtă vreme vor fi litigii, proiectele nu vor putea fi realizabile”, a declarat Daniel Achim Băluţă, primarul din Vaideeni, pentru „Adevărul”.

Deşi Primăria Vaideeni a obţinut câştig de cauză în acest proces, Primăria Voineasa a solicitat revizuirea dosarului, ce are ca termen luna noiembrie. „Cum să mă aşez la masă?”, se întreabă prim-gospodarul conştient că întreaga chestiune este un „du-te vino”.

Dacă totuşi se va ajunge la un numitor comun, şi ideea Primăriei Vaideeni de a construi un parc de aventură în zonă rămâne fezabilă, locaţia acestuia fiind într-o zonă diferită de cele două proiecte propuse de Consiliul Judeţean.

De altfel, în zonă ar mai putea fi realizate încă trei pârtii de schi, până pe Vârful Puru, prin PNRR sau alte programe, în parteneriat. „Se poate dezvolta mult mai mult zona”, recunoaşte şi primarul din Vaideeni.

Operatorul promite că instalaţiile vor fi funcţionale în următorul sezon

Între timp, operatorul domeniului schiabil, SC Fagia, a anunţat că se pregăteşte pentru noul sezon de iarnă. Speră să deschidă pârtiile mult mai devreme decât în anii trecuţi, adică în luna decembrie, dacă şi timpul o va permite. După reviziile din vară, a anunţat că toate instalaţiile vor fi gata de operare. Anul acesta s-a reuşit ca ambele tronsoane de telegondolă să fie reparatei, astfel încât întregul domeniu să fie exploatat corespunzător.

Până acum nu s-a putut realiza acest lucru, după cum au remarcat şi turiştii. „Aveţi maximum 2.5 km de sus de la teleschi până la bază, plus telescaunul (care n-a mers până acum) încă 1.5 km maximum, plus teleschi 2 care de fapt e practic degeaba, vorbim de o pârtie de cât, de 400 m? Deci, în total vreo 4.5 km maximum maximorum. Ca să nu mai zic ce se întâmplă în realitate... la teleschi 2 poate merg copiii şi cei cu lecţiile de schi. Alţi începători merg la teleschi 1, de aceea se face coada respectivă de multe minute, aşa încât restul începătorilor (destul de mulţi), merg pe pârtia de sub gondolă, care aţi ghicit, după ora 12:00 se face praf şi pulbere, deci probleme de capacitate”, au reproşat turiştii.

Drumurile, eterna poveste

Şi nu sunt singurele probleme pe care an de an le întâmpină schiorii. Spre exemplu, singurul drum practicabil în sezonul rece, de acces la pârtiile de schi, este DN 7A care face legătura între Lacul Vidra, respectiv Obârşia Lotrului (între care se află domeniul schiabil) şi Valea Oltului.

Mai există şi alte căi de acces în zonă, dar care sunt practicabile doar pe timpul verii. Transalpina – cea mai înaltă şosea din România – pe porţiunea care face legătura cu judeţul Gorj, este un drum naţional închis în sezonul de iarnă. La fel şi pe porţiunea (DN 67C) care duce spre Alba şi Sibiu, pe care autorităţile refuză să o deszăpezească, şi care ar putea face legătura cu Ardealul, pe motiv că traficul redus nu justifică alocarea de resurse.

O altă cale rutieră face legătura cu Hunedoara (Petroşani), dar şi aceasta ridică mai semne de întrebare, întrucât drumul este plin de gropi, reparat rareori şi la fel de rar deszăpezit.

Dintre acestea, singurul drum pe care s-a intervenit în ultima perioadă este DN 7A.

Potenţial turistic uriaş, realizări mai mult pe hârtie

Când s-a început construcţia de pârtii pe culmile muntoase (Lotrului, Parâng - Şureanu) ale judeţelor amintite, s-a dorit ca zona să fie interconectată, în aşa fel încât turiştii să se poate mişca în voie de la Transalpina - Voineasa la Straja sau Rânca. Doar că nici una dintre staţiunile care găzduiesc aceste domenii schiabile nu a fost realizată corespunzător, la fel cum nici infrastructura rutieră dintre ele nu a fost întreţinută corect.

Dintre toate însă complexul schiabil de lângă Lacul Vidra are cel mai mare potenţial turistic, cu vârfuri care depăşesc 2000 m înălţime şi zăpadă care rezistă până în lunile mai - iunie, cum s-a întâmplat în acest an. Destul de aproape de pârtii se află o serie de obiective turistice extrem de populare precum: Obârşia Lotrului, Transalpina - cea mai înaltă şosea din România, „Strategica” - drumul alpin amenajat de nemţi în Primul Război Mondial, la graniţa a două provincii: Transilvania şi Muntenia, Lacul Vidra etc. Pârtiile pleacă de la 1350 m altitudine, iar telegondolele ajung la 1800 m şi teleschiul la 2000 m pe Vârful Bora.

