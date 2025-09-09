Premierul ungar Orbán susține că SUA au acceptat deja că Rusia a câștigat războiul. El prezice divizarea oficială a Ucrainei în trei zone

Premierul ungar Viktor Orbán susține că Statele Unite ar fi admis deja, tacit, victoria Rusiei în războiul din Ucraina și anticipează, în viitorul apropiat, o negociere formală privind împărțirea teritoriului ucrainean în trei zone: una sub control rusesc, o zonă tampon demilitarizată și o zonă „occidentală”.

Declarațiile, făcute într-un interviu acordat publicației guvernamentale Magyar Nemzet.

Viktor Orbán afirmă că, din perspectiva administrației americane, „soarta Ucrainei este decisă”, iar confruntarea cu Rusia a fost, în fapt, pierdută. „Au înțeles că Rusia a câștigat. Fără trupe trimise, victoria Rusiei este inevitabilă. Iar trupe nu vor fi trimise”, a spus Orbán, adăugând că Washingtonul și-ar fi recalibrat prioritățile strategice globale, concentrându-se asupra rivalității cu China.

O Europă „elegantă” care pregătește împărțirea

Declarațiile premierului ungar vin în contextul în care mai multe state occidentale discută despre viitoare „garanții de securitate” pentru Ucraina – un limbaj pe care Orbán îl interpretează drept codificat pentru acceptarea de facto a unei împărțiri teritoriale. Potrivit acestuia, Europa se pregătește să recunoască o nouă realitate geostrategică, în care Ucraina își pierde statutul de stat-tampon între Est și Vest.

„Ucraina era 50% cu Rusia, 50% cu Occidentul. Asta s-a prăbușit. Azi, Ucraina este împărțită”, a declarat Orbán, sugerând că negocierile pentru viitoarea arhitectură de securitate nu vor face decât să oficializeze această realitate.

Conform planului schițat de liderul ungar, teritoriul ucrainean va fi divizat astfel:

-O zonă controlată de Rusia

-O zonă demilitarizată, de tampon

-O zonă aflată sub influența Occidentului

Orbán a subliniat că inițiativa celor 26 de state care au convenit să ofere garanții postbelice Ucrainei – inclusiv trupe, prezență navală și aeriană – nu este altceva decât începutul unei recunoașteri tăcute a acestei împărțiri. Printre aceste state se află Franța și Marea Britanie, care au anunțat deja disponibilitatea de a trimite trupe pe teritoriul ucrainean după încetarea ostilităților.

O voce izolată, dar influentă

Ungaria se află, de mai bine de doi ani, într-un conflict deschis cu Kievul și cu instituțiile europene, blocând constant pachete de sprijin militar și financiar pentru Ucraina. Guvernul de la Budapesta invocă drepturile minorității maghiare din Transcarpatia pentru a justifica veto-urile repetate, însă mulți diplomați europeni consideră că este vorba mai degrabă de o politică deliberată de sabotare a consensului occidental.

În același timp, Ungaria rămâne singurul stat membru al Uniunii Europene care mai achiziționează gaze naturale rusești prin conductă, generând astfel miliarde de euro în venituri pentru bugetul Federației Ruse.

Orbán: UE, în „decădere”; Rusia – de neevitat

Într-un discurs cu accente pesimiste despre viitorul blocului comunitar, Orbán a afirmat că Uniunea Europeană se află într-o „stare de decădere” și că următorul cadru bugetar 2028–2035 ar putea fi ultimul înainte de un colaps al zonei euro. În contrast, premierul maghiar a lăudat modelul economic „de succes” al propriei țări, în ciuda criticilor legate de corupție, inflație și izolare diplomatică.

Deși a prevestit dezintegrarea Ucrainei, Orbán a insistat că nu este „anti-ucrainean”. „Nu vrem să aruncăm Ucraina în neant. Un vecin în colaps nu este în interesul nostru”, a spus el.

Totodată, și-a reiterat opoziția față de aderarea Ucrainei la NATO și Uniunea Europeană, pledând pentru o înțelegere directă cu Moscova care să includă renunțarea Kievului la aspirațiile euroatlantice. „UE s-a comportat ca o rață șchioapă în acest război”, a afirmat Orbán, adăugând că Europa trebuie să negocieze direct cu Putin, nu prin intermediar american.

Beijingul, marele câștigător tăcut

Declarațiile lui Orbán sunt făcute pe fundalul unei consolidări vizibile a axei Beijing-Moscova, în ciuda poziției oficiale a Chinei de neutralitate. De facto, regimul de la Beijing susține efortul de război al Rusiei prin sprijin economic, furnizarea de tehnologii critice și evitarea sancțiunilor occidentale.

Relația dintre Xi Jinping și Vladimir Putin s-a transformat într-un parteneriat strategic menit să conteste influența globală a Statelor Unite. Iar în acest context, vocea singulară a lui Viktor Orbán, deși izolată în Europa, devine ecoul unei viziuni alternative asupra ordinii internaționale – una în care suveranitatea ucraineană este negociabilă, iar principiile de drept internațional sunt maleabile.