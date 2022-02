Fratricid în munţii Vâlcii: şi-a bătut fratele cu bastonul cu care se deplasa. „Victima a agonizat două zile”

Doi fraţi din Vâlcea care locuiau împreună au avut o ceartă pe fondul consumului de alcool. Anchetatorii susţin că a fost vorba despre un conflict spontan, iar din comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea reiese că violenţele s-au consumat pe parcursul a două zile.

Se menţionează perioada 11 - 12 februarie ca interval de timp în care cel mai tânăr dintre fraţi, în vârstă de 56 de ani, l-a snopit în bătaie pe cel mai în vârstă, de 71 de ani, până ce acesta a rămas fără suflare.

L-a bătut atât de rău, inclusiv cu ciomagul cu care acesta din urmă se deplasa de mai bine de 10 ani, şi cu pumnii, pe toată suprafaţa corpului, până vârstnicul nu a mai fost în stare să se ridice pe picioarele sale. Astfel a agonizat aproximativ două zile, până a murit.

Duminică, 13 februarie, agresorul, Florea Mira, cunoscut în localitatea de baştină drept Florin, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru omor asupra unui membru de familie.

Comunitatea din Berislăveşti, locul în care s-a produs tragedia, se află în stare de şoc, pentru că cei doi fraţi nu au mai avut până acum niciodată episoade de violenţă.

„L-a lovit în repetate rânduri, cu corpuri dure, pe toată suprafaţa corpului”

Crima de la Berislăveşti este anchetată de poliţiştii vâlceni sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Luni, 14 februarie, procurorii au anunţat că s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva agresorului încă de duminică, 13 februarie, în timp ce acesta se afla în stare de reţinere, pentru 24 de ore. În aceeaşi zi, s-a dispus arestarea sa preventivă.

„Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a rezultat faptul că, în perioada 11 - 12 februarie, inculpatul a aplicat victimei, fratele său, în repetate rânduri, numeroase lovituri cu corpuri dure şi cu pumnul pe toată suprafaţa corpului, provocându-i multiple echimoze, excoriaţii, plăgi şi fracturi, care au condus la decesul victimei, în data de 12 februarie”, se menţionează într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

„Comunitatea este şocată”

Comunitatea din Berislăveşti este şi acum uimită de ce s-a întâmplat. Oamenii încearcă să găsească vreun motiv plauzibil ca să-şi poată explica ce s-a întâmplat.

Primarul localităţii, spre exemplu, iniţial nici nu a vrut să creadă că este vorba despre un omor: „Chiar nu ştiu dacă a avut loc o crimă. Ştiu că este vorba despre un decedat. Nu cunosc oficial cauzele, nu le am de la medicul legist... Da, locuiau (cei doi fraţi - n.r.) de ceva vreme împreună. Nu erau cunoscuţi ca persoane recalcitrante. Şi eu am rămas surprins când am auzit. Iniţial, nici nu am crezut. M-am gândit că a murit pentru că era bolnav”, a menţionat Nicolae Popescu, primarul din Berislăveşti, pentru „Adevărul”.

Agresorul abia ieşise din spital, iar victima se deplasa doar în baston

Potrivit aceleiaşi surse, ambii fraţi erau cunoscuţi în comunitate ca având diverse afecţiuni medicale: „Cel care a decedat avea o problemă destul de gravă la un picior, motiv pentru care nu se putea deplasa decât sprijinit în ciomag, de un baston, de o bună bucată de timp, cred că de aproape 10 ani. Iar celălalt, Florin, a fost chiar internat la spital, acum de curând, nu ştiu exact ce probleme a avut, abia se întorsese acasă”.

Ambii fraţi au fost căsătoriţi şi avea copii. În plus: „Erau într-adevăr amândoi consumatori de alcool”, mai spune primarul.

Alte crime misterioase în Berislăveşti

Berislăveşti este o comună aflată la graniţa cu judeţul Argeş, învecinată cu staţiunea balneară Călimăneşti - Căciulata, la poalele Masivului Cozia. O zonă montană unde, de-a lungul timpului, au mai fost comise astfel de fapte cu violenţă, şocante, ce păreau la început fără noimă. Cum s-a întâmplat şi de această dată.

„De-a lungul timpul au mai fost astfel de crime”, recunoaşte primarul Nicolae Popescu. În 2009, doi bătrâni, soţ - soţie, din satul Robaia, au fost ucişi cu bestialitate , fiind găsiţi fără suflare în poarta casei. La necropsie s-a stabilit că au fost bătuţi cu sălbăticie, fiind loviţi la nivelul capului de mai multe ori. Bărbatul a fost găsit cu capul zdrobit, iar femeia - sugrumată.

„S-au certat alţii pe o oaie. Tot pe fondul băuturii, un băiat liniştit, fără probleme, a omorât un altul pentru că victima nu a vrut să recunoască faptul că i-a furat oaia. A mai fost un caz, dar nu sub influenţa alcoolului, când un bărbat cu probleme psihice a luat-o razna şi a omorât o femeie, a călcat-o în picioare. Ulterior, anul trecut, l-am găsit pe criminal înecat, după ce l-am căutat o săptămână de zile. S-a aplecat să scoată apă pentru o vacă s-a dezechilibrat şi a căzut în fântână...”, îşi mai aminteşte primarul din Berislăveşti - Vâlcea, Nicolae Popescu, despre crimele misterioase petrecute de-a lungul timpului în comunitatea pe care o administrează.