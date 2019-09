FOTO Elevii din Râmnicu Vâlcea, în instanţă pentru bursele şcolare: „Am epuizat toate căile amiabile, şocul a fost când bugetul şi aşa mic a fost redus“

La Vâlcea, din cele 89 de administraţii publice locale, mai puţin de cinci respectă legea în privinţa acordării burselor şcolare. Iar cele care o fac, oferă nişte sume derizorii, umilitoare, precum Primăria Drăgăşani, care-şi „răsplăteşte” o parte dintre elevi cu 10 lei/lună.

Primăria Râmnicu Vâlcea nu se mai achită de această obligaţie de trei ani. Asociaţia Elevilor Vâlceni (AVE), inspirată de mişcarea organismelor similare din ţară, a încercat mai întâi să sensibilizeze autorităţile. Nemulţumite de modul greoi în care se mişcă lucrurile, reprezentanţii AVE au decis ca în această săptămână să acţioneze Consiliul Local în judecată pentru trenarea luării unei decizii care să ducă la rezolvarea problemei.

„Miile de elevi vâlceni îndreptăţiţi să primească o bursă socială au început şcoala, pentru al treilea an la rând, primind doar promisiuni şi încă aşteptând ca Primăria să respecte legea. Am reclamat faptul că Primăria acordă de patru ori mai mulţi bani unui festival de muzică decât elevilor care au nevoie de burse sociale şi olimpicilor. Răspunsul a fost agresiv, dar lipsit de substanţă“, spun copiii.

De trei ani, administraţia locală aşteaptă să afle numărul potenţialilor beneficiari de burse

După ultima şedinţă extraordinară de Consiliu Local, în care s-a aprobat, printre altele, şi o rectificare de buget, edilul Mircia Gutău a declarat că bursele se vor acorda în limita bugetului aprobat cu această destinaţie, în funcţie de numărul elevilor care au dreptul la aceste sume de bani: „Aşteptăm ca Inspectoratul Şcolar să ne spună exact care este numărul beneficiarilor. Am făcut solicitare să se aloce fondurile, în funcţie de numărul de elevi vom putea stabili cuantumul fiecărei indemnizaţii. Noi nu facem decât ceea ce spune legea. Când vom avea aceste date şi când vom şti suma, dacă la rectificare vom găsi şi alţi bani, pe care putem să-i dăm şi noi acolo, vom stabili de comun acord care este cuantumul bursei alocate. Dar, să spui că n-am acordat nicio atenţie învăţământului, mi se pare grosolană treaba asta. În ultimii doi ani, am dat peste 100 de miliarde (lei vechi - n.r.) numai pentru şcoli. Am dat burse la cei care au obţinut nota 10 la BAC şi capacitate. Să lăsăm politica la uşă. Tot dumneavoastră (consilierii locali - n.r.) veţi aproba care va fi cuantumul sumei respective. Dacă vom aprecia că elevii de la media 9.00 în sus au dreptul la bursă, sau de la 8 în sus, în funcţie de banii pe care-i avem, împărţim”, a declarat primarul.

„ Domnul primar spune, eronat, că a oferit burse elevilor cu rezultate excepţionale”

Plecând de la această declaraţie şi de la acţiunea din instanţă, reprezentanţii AVE au explicat pentru Adevărul: „Pentru olimpici şi pentru elevii cu rezultate bune, aceste burse sunt o recompensă meritată, prevăzută de lege. Dar pentru miile de elevi cu situaţii materiale dificile, această obligaţie legală a primăriilor este o pavază împotriva abandonului şcolar. Domnul primar spune, eronat, că a oferit burse elevilor cu rezultate excepţionale. Dumnealui a oferit premii. Legea e foarte clară în această privinţă şi, de trei ani, Primăria Râmnicu Vâlcea încalcă legea prin neacordarea burselor”, au declarat elevii.

„Este al treilea an consecutiv când legea este încălcată“



Aceştia mai spun că motivul invocat pentru neacordarea burselor şcolare este că şcolile nu au dat numărul beneficiarilor. „Însă, această explicaţie nu este acceptabilă. Acesta nu este primul an în care legea este încălcată, ci al treilea an consecutiv în care niciun elev din Râmnicu Vâlcea nu a primit bursă şcolară, fie ea de studiu, merit, performanţă sau socială. Datele cu privire la numărul de elevi eligibili pentru fiecare tip de bursă din fiecare şcoală, pot fi obţinute de orice cetăţean prin cerere de informaţii publice. Cu siguranţă, orice primărie care dorea obţinea aceste date privind toate şcolile din municipiu în la fel de puţin timp. Au trecut totuşi trei ani”, au mai precizat elevii.

„Şocul cel mare, bugetul aprobat a scăzut la rectificarea bugetară”

Legal, ne-au mai explicat cei de la AVE, Primăria, ca orice administraţie publică locală, avea două obligaţii: să creeze un fond de burse în bugetul local şi să stabilească modul în care se împarte acel fond: „câte burse se dau şi care este valoarea fiecărei burse”.

Plecând de la aceste îndatoriri, reprezentanţii AVE susţin că, timp de doi ani, primăria nu s-a achitat de prima obligaţie, neexistând în această perioadă nici un fond pentru burse în anii şcolari 2016 - 2017 şi 2017 - 2018. Iar anul acesta, fondul promis, aprobat în urmă cu şase luni, de 200.000 lei, a fost redus, potrivit ultimei rectificări bugetare (vezi Foto), la 161.000 lei. Nici aşa, însă, bursele nu au ajuns la elevi. Iar prin acest lucru şi cea de-a doua obligaţie a administraţiei locale „este încălcată în continuare, pentru al treilea an consecutiv”.

„Şocul mai mare a fost ca, după ce Primăria Râmnicu Vâlcea a aprobat cei 200.000 Ron care nu pot acoperi realist bursele elevilor, prin rectificarea bugetului local până şi suma aceasta a scăzut la 161.000 Ron”, ne-au mai declarat elevii râmniceni.

„Am ales să chemăm în instanţă nu numai pentru nestabilirea cuntumului burselor şcolare”

„Regretăm că ne aflăm în aceasta situaţie, dar Primăria Râmnicu Vâlcea trebuie să respecte legea. S-a adoptat bugetul local, dar nu există nicio hotărâre prin care se stabilesc cuantumul burselor şi numărul lor, iar banii nu pot ajunge la elevi”.

În urmă cu două luni, AVE a trimis o adresă prin care solicita Primăriei Municipiului să remedieze aceste lucruri, dar nu a primit nici un răspuns în termenul legal de 30 de zile. „După ce am epuizat toate căile amiabile, am ales să chemăm în instanţă Consiliul Local, nu numai pentru nestabilirea cuantumului, ci şi pentru ignorarea adresei”, au mai precizat pentru „Adevărul” reprezentanţii Asociaţiei Elevilor Vâlceni.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: