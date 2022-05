Dosar penal pentru şoferul cu bebeluşul la volan, în trafic, pe Valea Oltului. Reacţia Protecţiei Copilului VIDEO

În cursul zilei de miercuri, 11 mai, Poliţia Vâlcea a luat decizia de a-i întocmi şoferului şi un dosar penal şi de a sesiza Protecţia Copilului.

Contactat telefonic de un reporter „Adevărul”, directorul Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, Nicolae Badea, a menţionat că a solicitat în regim de urgenţă o anchetă socială şi că în urma rezultatelor se va stabili ce măsuri se vor impune în acest caz.

Rele tratamente aplicate minorului



„Poliţiştii s-au sesizat din oficiu, întocmind şi un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, în care se efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi”, a menţionat purtătoarea de cuvânt a Poliţiei Judeţene Vâlcea, Georgiana Stancu.

Anterior, aceasta mai comunicase şi faptul că şoferul a fost sancţionat cu 580 de lei şi trei puncte de penalizare.

Reprezentanţii Protecţiei Copilului Vâlcea susţin că nu pot lua măsuri împotriva celor doi părinţi care se aflau cu bebeluşul în maşină. Aceştia precizează că în sesizarea trimisă de Poliţie nu se menţionează nicăieri că a fost pusă viaţa copilului în pericol.



„Prima dată când m-aţi sunat încă nu aflasem despre acest caz. Între timp, m-am documentat şi am aflat că am primit pe mail o înştiinţare. Am solicitat, la rândul meu, ca în regim de urgenţă, să fie făcută o anchetă socială. În rest, nu prea avem ce să facem, nu le putem lua copilul. Nu avem o prevedere în acest sens. Am cerut echipajului nostru mobil să-i caute pe părinţi”, a menţionat directorul DGASPC Vâlcea, Nicolae Badea, pentru „Adevărul”.