De ce nu învaţă România nimic. Cazul Grenfell, cel mai grav incendiu din Marea Britanie, putea fi lecţie pentru evitat dezastre

În urmă cu trei ani, o tragedie zguduia Marea Britanie şi întreaga lume când un turn de locuinţe dintr-o zonă selectă a Londrei, aflată la doar câţiva kilometri de palatul în care locuieşte moştenitorul coroanei regale, în Kensington, era mistuit de flăcări. Şi-au găsit sfârşitul la acea vreme 72 de oameni.

Octavian Herţa este un jurnalist român din Râmnicu Vâlcea stabilit de câţiva ani în Regatul Unit, unde s-a reprofilat în construcţii. În această calitate, s-a lovit de urmările tragediei de acum mai bine de trei ani.

Pe pagina sa de socializare , el a povestit fapte: ce s-a petrecut în 2017, dar şi în ultimii trei ani şi jumătate, precum şi soluţiile găsite şi măsurile luate ide autorităţile britanice, cu care, în parte, el însuşi s-a întâlnit la muncă în Londra, unde a lucrat „pe un post echivalent cu cel de diriginte de şantier în România”.

Pentru că şi acum, autorităţile încă mai investighează cauzele, încă mai modifică legislaţia în domeniul construcţiilor, încă mai identifică clădiri cu probleme asemănătoare precum a turnului din Kensington, încă mai iau măsuri şi găsesc soluţii, pentru ca „tragedia Grenfell” să nu se mai repete niciodată.

Românul este de părere că „cel mai dezastruos incendiu” din Marea Britanie - cum a fost catalogat „cazul Grenfell”, ar trebui privit ca o lecţie de către autorităţile din România.





Cel mai dezastruos incendiu din Marea Britanie din ultima jumătate de secol

n postarea sa pe Facebook, jurnalistul român a oferit toate datele referitoare la izbucnirea incendiului din Londra, de acum mai bine de trei ani.

„Ora 00:54, Kensington, 14 iunie 2017, vestul Londrei. Un bloc de locuinţe este cuprins rapid de flăcări şi începe să ardă ca o torţă. Sute de oameni aleargă pe culoare, încercând să se salveze. Mulţi dintre ei dorm, o bună parte dintre ei nu au nicio şansă... Imaginaţi-vă scena. Un turn arzând complet, etaj după etaj, după miezul nopţii, într-o zonă selectă a Londrei... A ieşit la iveală şi cauza. Au fost încălcate normele de siguranţă în construcţii iar zeci de oameni au murit din această cauză.”

Incendiul a fost stins abia după 60 de ore de la izbucnirea lui şi este considerat „cel mai dezastruos” de după Al Doilea Război Mondial. După trei ani şi jumătate, investigaţiile continuă.

„Totul a pornit de la o defecţiune la un frigider, iar focul s-a extins rapid pe toate etajele. Cauza principală care a dus la răspândirea rapidă a focului în turn a fost reprezentată de plăcile care acopereau clădirea, izolaţia exterioară precum şi oxigenul stocat între ele. Efectul a fost catastrofal. Incendiul a durat 60 de ore iar la stingerea acestuia au participat 250 de pompieri, ajutaţi de 70 de maşini trimise din majoritatea staţiilor din Londra şi de 100 de ambulanţe. Dezastrul a şocat Londra şi lumea întreagă. Investigaţiile au început imediat şi sunt în desfăşurare chiar şi acum”, mai spune Octavian Herţa despre incendiul în care au pierit carbonizaţi 72 de oameni, într-o zonă aflată „la doar câţiva kilometri de palatul în care locuieşte moştenitorul coroanei regale”.

Ce s-a descoperit în cursul anchetei Grenfell

Din analiza jurnalistului român , reiese că anchetatorii britanici au descoperit o serie de probleme / greşeli, de la nerespectarea normelor de protecţie împotriva incendiilor privind construcţia, până la managementul clădirii, intervenţia pompierilor şi a celorlalte forţe implicate. Câţiva oficiali au demisionat, au existat o serie de schimbări atât în administrarea zonei, dar mai ales în ceea ce priveşte normele de disciplină în construcţii, un domeniu în care şi acum după atâţia ani se mai fac schimbări şi foarte important s-au descoperit sute de clădiri aflate într-un potenţial pericol.

Din raportul investigaţiei Grenfell, finalizat după doi ani, reiese că „exteriorul clădirii nu a fost realizat conform normelor de protecţie împotriva incendiilor şi a fost cauza principală a răspândirii catastrofale a flăcărilor şi fumului”. În 2020 s-a început a doua etapă a investigaţiei care a cuprins „managementul clădirii (Kensington and Chelsea London Borough Council and Kensington and Chelsea TMO), răspunsul brigăzii de pompieri, primăria şi alte agenţii guvernamentale. Câţiva oficiali au demisionat iar primăria a preluat controlul direct al sectorului de locuinţe sociale de la KCTMO... Chiar şi acum, după mai bine de trei ani şi jumătate, sistemul de izolaţie pentru zeci de clădiri din Marea Britanie este modificat continuu, pentru a nu se mai repeta dezastrul...”

Soluţiile găsite de britanici

Ce măsuri efective au fost luate de britanici după marele incendiu? Cum au înţeles autorităţile că trebuie să reacţioneze şi să acţioneze? Cum s-a luat atitudine şi ce soluţii s-au găsit, ne spune tot Octavian Herţa , aşa cum a înţeles din propria experienţă, dar şi din documentarea pe acest caz.

„Începând din septembrie 2018, ca urmare a raportului Building a Safer Future, a fost interzisă total folosirea materialelor cu risc de combustie pentru clădirile rezidenţiale cu regim mare de înălţime.

De asemenea, s-a cerut implementarea controalelor pe teren şi renunţarea la păguboasa verificare în mod exclusiv din faţa computerului. În plus, au fost implementate şi alte măsuri menite a reforma sistemul de protecţie împotriva incendiilor: un nou sistem de montare a sprinklerelor (stropitoarele montate în tavan care se declanşează la detectarea fumului), modalităţi noi de semnalizare a rutelor de incendiu în clădiri, îmbunătăţirea sistemului de distribuire a stingătoarelor de incendiu etc.”





Iar Marea Britanie „este încă în plin proces de reformă în domeniu”.

„Este nevoie de o reformă reală, de competenţă şi onestitate”

Jurnalistul român din Marea Britanie consideră că acest caz Grenfell, ca multe altele, ar trebui considerat o lecţie pentru autorităţile din România.

„Cei care administrează România ar trebui să studieze cazul Grenfell şi tot ce s-a întâmplat în Marea Britanie după aceea. Poate aşa se vor evita tragedii ca cele de la Matei Balş, Spitalul Judeţean Piatra-Neamţ sau Colectiv. Poate aşa vom învăţa că fiecare viaţă contează, mai mult decât funcţia unui ministru, mai mult decât discursurile politicianiste, mai mult decât agenda autistă a unui guvern. Şi nu, demisiile nu sunt suficiente. Trimiterea la închisoare a unor oficiali nu rezolvă mare lucru. Este nevoie de o reformă reală, de competenţă şi onestitate. Doar aşa vom putea spera că oamenii nu vor mai muri carbonizaţi în România, o dată la câteva luni, devenind, în cele din urmă, doar titluri de presă uitate în câteva zile”.

