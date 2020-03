Cumetrii politice. Cum ajungi în câteva luni şefa fondurilor europene în Consiliul Judeţean dacă eşti nora primarului FOTO

Angajarea într-o funcţie publică la Consiliul Judeţean Vâlcea a nurorii primarului din Râmnicu Vâlcea a iscat în toamna anului trecut dezbateri aprinse în mediul online, fiind privită cu suspiciune atât de către cei din tabăra adversă, cât şi de o parte a presei locale.

La doar câteva luni de la angajare, în plină stare de urgenţă, de criză, inclusiv în ceea ce priveşte stabilitatea locurilor de muncă, în contextul pandemiei de coronavirus, aceeaşi persoană este unicul candidat la un concurs pentru postul de şef în cadrul aceluiaşi serviciu.

Dincolo de alianţele politice sau de familie, modul în care s-a organizat acest concurs de promovare ridică de fapt o serie de semne de întrebare privind legalitatea sa.

Alianţa dintre PSD şi PER, la Vâlcea

În Vâlcea, există o colaborare extrem de strânsă între liderii filialelor judeţene ale Partidului Social Democrat şi Partidului Ecologist Român, mai exact între preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, şi primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău.

O relaţie recunoscută şi asumată de către amândoi denumită maliţios în presa locală drept „cumetria ciumată pe banii vâlcenilor”, presă care a scris şi că PER Vâlcea va susţine candidaţii PSD la Consiliul Judeţean, iar PSD - candidatul PER la Primăria Râmnicu Vâlcea la alegerile din acest an. În cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, consilierii din partea PSD sunt întotdeauna de acord cu propunerile primarului, iar consilierii judeţeni PER votează mereu alături de colegii din PSD. La europarlamentare, dar şi la alegerile prezidenţiale, primarul din Râmnicu Vâlcea şi-a îndemnat electoratul, atât prin declaraţii publice cât şi prin afişele electorale, să susţină membrii partidului de guvernământ de la acea vreme - PSD.

Concurs pentru un post pe care deja îl conducea

Tot în presa locală, dar şi pe reţelele de socializare au fost semnalate în mai multe rânduri angajări puse sub semnul întrebării ale unor rude / cunoştinţe în instituţiile conduse de către cei doi lideri sau subordonate acestora. Cum s-a întâmplat în toamna anului trecut, când nora primarului din Râmnicu Vâlcea, Monica Gutău, a fost angajată în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, printr-un transfer, dintr-un post de expert superior, pe cel de consilier superior.

La doar câteva luni de la transfer, în plină criză provocată de pandemia de coronavirus, Consiliul Judeţean (CJ) Vâlcea organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei de şef Serviciu Elaborare şi Implementare Proiecte de Dezvoltare Economică şi Socială, din cadrul Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, iar singurul candidat care se prezintă este Monica Gutău.

Marţi, 17 martie, Monica Gutău a trecut de proba scrisă, iar joi, 19 martie a trecut şi de proba orală. O televiziune locală a concluzionat, la aflarea veştii: „Monica Gutău, şefă peste banii europeni”.

Organizarea concursului ridică semne de întrebare

Există o serie de neconcordanţe în organizarea acestui concurs menite să ridice cel puţin nişte semne de întrebare. În primul rând, fiind vorba despre un post de conducere - funcţie publică, anunţul privind organizarea concursului nu se regăseşte şi pe site-ul posturi.gov.ro , pentru a avea o vizibilitate naţională, ci doar pe site-ul Consiliului Judeţean.

Un alt fapt care ridică semne de întrebare este legat de faptul că în ziua în care a fost publicat anunţul - 14.02.2020 - aceeaşi dată este anunţată ca fiiind şi prima zi pentru depunerea dosarelor!

„Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea... în perioada 14.02 - 04.03.2020”. Anunţul este ataşat în Galeria Foto.

Cu două luni înainte, în cadrul aceluiaşi Consiliu Judeţean s-a mai organizat un concurs tot de promovare pentru funcţia de director adjunct al Direcţiei de Programe şi Relaţii Externe. La examenul respectiv s-a prezentat tot un singur candidat care ocupa, de asemenea, temporar postul.

Există o serie de diferenţe între cele două concursuri, legate strict de organizarea lor. Spre exemplu, pentru postul de director adjunct, anunţul de concurs a fost făcut în data de 21 noiembrie, depunerea dosarelor a început pe 16 decembrie, iar proba scrisă a fost pe 15 ianuarie, anul următor.

În schimb, pentru postul de şef serviciu - anunţul a fost făcut în data de 14 februarie, termenul pentru depunerea dosarelor a început în aceeaşi zi, iar concursul a început în data de 17 martie.

În primul caz, oficial, candidatul a avut la dispoziţie aproximativ două luni pentru a se pregăti pentru concurs, iar în cel de-al doilea doar o lună. Actele privind organizarea celor două concursuri se regăsesc şi pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea la Secţiunea Concursuri.

Potrivit publicaţiei „Vâlcea Info” , privind parcursul profesional al Monicăi Gutău, în 2008, aceasta s-a angajat ca inspector fiscal în cadrul Administraţiei Finanţelor Publice, în sectorul 5 din Bucureşti, pentru ca trei ani mai târziu să ajungă la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), la Direcţia Verificare Derulare Procedură de Atribuire, Ministerul Finanţelor Publice, Unitatea pentru Coordonarea şi Verificare a Achiziţiilor Publice.

Este căsătorită din 2013 cu fiul actualului primar din Râmnicu Vâlcea Mircia Gutău.

Socrul îi ia apărarea, menţionându-i „CV-ul remarcabil”

În urma „atacurilor lansate în mediul online” privind ocuparea postului de şef serviciu în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, primarul Mircia Gutău s-a simţit dator să îşi apere nora pe pagina sa de socializare , menţionând că tânăra are un CV „remarcabil”, catalogând scandalul drept o „aruncare cu noroi” în membrii familiei sale, din partea unor contracandidaţi politici: „Monica Gutău, cea care a candidat pentru ocuparea acestui post – fiind de altfel singura care s-a înscris la procesul de selecţie – are un CV remarcabil, cu specializări şi certificări dintre cele mai înalte, cu o experienţă de 12 ani în domeniul de activitate pentru care a aplicat, transferul în Râmnicu Vâlcea făcându-se direct de la Ministerul Finanţelor Publice. Cei interesaţi pot solicita Consiliului Judeţean acest document şi vedea, astfel, cu ochii lor un parcurs profesional cu adevărat remarcabil. Faptul că este, în acelaşi timp, nora mea, înseamnă că i se anulează orice drept de a ocupa o poziţie pe măsura calificărilor obţinute? Întâmplarea că poartă numele de Gutău înseamnă că nu are voie să performeze în domeniul pentru care care s-a pregătit ani la rând, cu eforturi şi perseverenţă? Şi cum poate cineva să îşi aroge dreptul de a dicta – doar pe baza numelui de familie – cine are şi cine nu are voie să ocupe un post, în indiferent ce structură?”.