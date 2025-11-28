search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Rusia a lansat calendarul pe 2026 care îl glorifică pe Putin: „Sunt un porumbel cu aripi de fier”

Război în Ucraina
Propaganda rusă a lansat calendarul pentru anul 2026 în care liderul rus Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, este prezentat în ipostaze măgulitoare.

Noutatea sunt citatele motivaționale, care acompaniază imaginile alese pentru cele 12 luni ale anului. Acestea din urmă sunt selectate din evenimentele publice sau din timpul liber care au avut loc în anul precedent.

„Rețeta mea pentru energie: Dormiți puțin, munciți mult și nu vă plângeți”, este îndemnul lui Putin pentru luna august.

„Granița Rusiei nu se termină niciodată”, este citatul motivațional pentru luna ianuarie.

 „Sunt un porumbel, dar am aripi foarte puternice, de fier ”, este citatul din februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia în Ucraina. Imaginea îl arată pe Putin doborând un adversar la judo.

Deși nu există nicio mențiune directă la război, aluziile sunt clare.

„Cred că Rusia a devenit mult mai puternică în ultimii doi sau trei ani, deoarece devenim o țară cu adevărat suverană”, a spus el într-un articol.

O altă imagine îl înfățișează pe Putin cântând la pian.

Alte imagini îl înfățișează pe Putin conducând un snowmobil, aprinzând lumânări, preluând apeluri telefonice și ținând discursuri.

Calendarele se vând cu 3,50 dolari și sunt expuse în clădiri guvernamentale și locuințe, dar și în școli, oficii poștale și alte clădiri publice.

Putin aflat la conducerea Rusiei de 26 de ani, este acuzat de crime de război după ce a invadat Ucraina.

„Acest gen este un fel de artă în sine”, a explicat Maxim Trudolyubov pentru New York Times.

„Este un imperiu cu acest împărat antic care conduce de zeci de ani, așa că se presupune că este obișnuit; trebuie să semnaleze stabilitate, predictibilitate, chiar dacă realitatea nu este deloc așa.”

„Este ideea omului potrivit pentru fiecare sezon”, a comentat Fiona Hill, cercetătoare la Brookings Institution din Washington, care a condus departamentul pentru Rusia din cadrul Consiliului Național de Securitate în timpul primei administrații Trump. „Îl poziționează pe Putin ca pe o figură iconică, reamintind tuturor cât de cool este, cât de bine controlează situația, măsura în care este un simbol viu și întruchiparea vieții de zi cu zi a tuturor.”

