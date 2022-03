Războiul anulează vacanţele turiştilor ruşi şi ucraineni pe Valea Prahovei. „Acele vremuri au cam apus”

Hotelierii din Sinaia spun că de la începutul conflictului armat din Ucraina nu au mai primit nicio solicitare de cazare dinspre Rusia, Ucraina sau Republica Moldova, în condiţiile în care aceşti turişti reprezentau 15-20 din totalul oaspeţilor care înnoptau în unităţile de cazare de pe Valea Prahovei, alături de vizitatorii din Spania, Franţa şi Israel.

Ruşii, ucrainenii şi moldovenii îşi organizau concediile de iarnă în luna ianuarie pentru a petrece Revelionul şi Crăciunul pe rit vechi, dar şi în sezonul de vară. Apariţiile lor de-a dreptul extravagante pe pârtiile din staţiunile montane reprezentau o adevărată atracţie, dar, spun administratorii domeniilor schiabile, „acele vremuri au cam apus”.

Rezervările pentru la vară sunt compromise

Dacă pentru prima parte a anului 2022, când încă era pace la graniţa cu România, hotelierii au profitat de prezenţa ruşilor şi ucrainenilor, rezervările pentru lunile de vară sunt complet compromise.

„Aveam solicitări şi din străinătate, dar de când a început conflictul din Ucrania nu mai aveam nicio rezervare din această zonă. De fapt, turimsul internaţional nu mai există absolut deloc, iar cel intern este la fel de incert. Oamenii renunţă la vacanţe, sunt preocupaţi de benzină, de ulei, oamenii au cam renunţat la distracţie. Rusii şi ucrainenii veneau în special imediat după sărbătorile noastre de iarnă şi pe timpul verii, acum nu mai avem nicio solicitare. Erau cam 15 -20 la sută din totalul oaspeţilor noştri şi aveau în general sejururi un pic mai mari în comparaţie cu turiştii români, cel puţin patru - cinci nopţi”, a declarat Ciprian Stanciu, administratorul unui hotel de patru stele din Sinaia.

Mai grav este că războiul din Ucraina îndepărtează inclusiv turiştii şi din alte ţări europene care veneau în mod tradiţional în staţiunile montane. De Paşti, de exemplu, erau aşteptaţi grecii, iar în timpul verii, spaniolii, francezii şi israelienii.

„Vacanţa, prima anulată în situaţii de criză”

„Israelul era în primele trei ţări care trimiteau turişti străini spre noi, alături de Franţa şi Spania. Rămâne de văzut dacă îi vom mai avea. Va conta cum se raportează străinii la conflictul armat de la graniţa cu România. Este evident că Bucovina, Maramureş şi Delta Dunării vor fi cele mai afectate, nu putem şti acum cum se vor raporta la Valea Prahovei, dacă vor considera că este sigură. Dacă nu se închide cât de repede conflictul armat vor fi mari probleme în zona asta a turismului. În situaţii de criză, de război, concediul, vacanţa este prima anulată de pe lista cheltuielilor”, este de părere Paul Popa directorul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Sinaia.

Şi turismul cultural este afectat de război

Lipsa străinilor este resimiţită acut inclusiv în zona de turism cultural. Muzeul Peleş, printre destinaţiile care făceau parte în circuitele naţionale alături de Castelul Bran, cetatea Sighişoara, Viscri, satele maramureşene şi cimitirul din Săpânţa, a fost văduvit timp de doi ani de cheltuitorii vizitatori ruşi, spanioli şi francezi, care nu se limitau doar la plata biletelor de intrare, ci lăsau bani mulţi şi la magazinele de suveniruri.

„Noi aveam speranţe mari anul acesta, am pornit foarte optimişiti sperând că vom reveni la situaţia din 2019, ultimul an de normalitate, înainte de pandemie, dar acum ne confruntăm cu această nouă problemă a războiului de la graniţele noastre. Gândiţi-vă că noi, de la 420.000 de turişti, cât am avut în 2019, dintre care spre 60 la sută erau turişti străini, ajunsesem cu greu la 160.000 în 2021. Relaxându-se totul, ne gândeam că vom anjune în acest an la 250.000 de vizitatori. E, dacă a început războiul, vom vedea ce va fi”, a declarat Mircea Hortopan, directorul de patrimoniu al Muzeului Peleş din Sinaia.

