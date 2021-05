Bolile care ne aşteaptă la finalul pandemiei de COVID-19. Explicaţiile unui medic psihiatru

Modul în care a fost gestionată pandemia de COVID-19 ”a fost o greşeală la nivel mondial”, iar în curând vom suporta consecinţele, apreciză medicul psihiatru. Teama constantă, bâlbele la nivel de discurs public, contrazicerile, incertitudinile, frica perpetuată de autorităţi nu a făcut altceva decât să ne altereze calitatea vieţii, să polarizeze societatea, iar acest aspect este văzut de medic drept o ”mare îmbolnăvire”.

„Suntem ca la Revoluţia din 1989, când nu se mai înţelegeau oamenii între ei”

”Şi când spun mare mă refer atât la intensitatea bolii, dar şi la dimensiunea ei de masă. În unele familii se va ajunge la separarea dintre soţi, dintre rude, la dezbinare. Se vor răci relaţiile chiar între rudele de sânge. Într-un fel este asemănător cu ceea ce se întâmpla la Revoluţia din 1989, când nu mai ajungeau oamenii să se înţeleagă între ei, unii susţineau o tabără politică, alţii pe cealaltă. Unii erau în greşeală. Când într-un grup apare mişcarea aceasta de dezagregare, acolo este o greşeală, dar cine greşeşte?”, susţine mediul Adrian Căpşună.

La nivel social se observă acum apariţia unui paradox, aşteptat de altfel de medicii psihiatri, pe fondul lipsei de încredere tot mai scăzute de care se bucură conducătorii statului. Deşi autorităţile au anulat obligativitatea purtării măştii, mulţi dintre oameni continuă să o poarte.

”Poartă acum masca tocmai pentru că statul, conducătorul i-a spus să nu o mai poarte. Asta ce înseamnă? Că oamenii se întorc împotriva celor de la conducere, atunci când nu-i mai cred. Lipsa de încredere duce la înstrăinarea între oameni. Dacă tu nu mai ai încredere în cei care te conduc, te înstrăinezi de ei. Înstrăinarea unui om faţă de conducere îi dovedeşte ineficienţa. Italienii au venit cu conceptul de socio-psihiatrie. Politicul şi factorul social sunt cele care duc la apariţia bolilor psihice, nu atât predispoziţia sau ereditatea” este de părere medicul Adrian Căpşună.

„Şi uite aşa ajungem să ne întrebăm cum de am făcut cancer”

Dincolo de pshioza socială, cazurile de depresie care vor avea finalitate tragică se vor înmulţi tot pe fondul acestei fricii induse timp de un an şi jumătate la nivel global. Există pe de o parte anxietatea, teama fără motiv şi fobia, teama cu obiect identificabil. Suntem cu toţii în faza în care, spune medicul Adrian Căpşună, vom continua să ne temem de oameni, de boală, de murdărie, de virus.

”Dacă tot timpul stai numai cu frica, îţi faci viaţa de coşmar. Cât poţi trăi aşa? Orice problemă are omul, el caută să o rezolve. Apelem mai întâi la puterile noastre, apoi la ajutorul altora ca să rezolvăm. În momentul în care din punct de vedere conştient nu găsim soluţii la rezolvare atunci intervine acest mare necunoscut, acest mecanism al inconştientului care rezolvă el problemele. Şi uite aşa ajungem să ne întrebăm cum de am ajuns să facem cancer sau o altă boală ucigătoare. Am scpat de responsabilitatea actului suicidal, dar mintea mea profundă a găsit o soluţie: să mor, dar să nu fiu eu răspunzător pentru asta. Poate tot aici ar trebui să căutăm răspunsuri în cazul accidentelor inexplicabile, când maşinile sunt lovite de tren pe calea ferată deşi drumul era liber. Nici nu vă gândiţi ce străfunduri adânci are mintea omului, ce mecanisme autodistructive. Mi-e teamă că am ajuns într-un loc de unde nu ne mai putem întoarce, nu ne mai schimbăm, nu vom mai fi ca înainte, pentru că psihoză poate dura câteva zile, câteva luni, dar îşi poate crea şi o structură care să dureze întreaga viaţă”, a precizat medicul Adrian Căpşună.

Vă recomandăm şi:

Semnal de alarmă: Pandemia ne-a aruncat copiii într-o gaură neagră. Ce sechele le-a lăsat ultimul an micuţilor

Paleologu: Mulţi oameni spun că nu există virusul ăsta sau că e o simplă gripă. Au impresia că sunt curajoşi, dar negarea realităţii e o atitudine de frică iraţională