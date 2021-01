Paradox: „Românii iau sub limbă echivalent de venin de viperă braziliană, dar se codesc să se vaccineze“

Pe pagina de Facebook a Cardio Science, cunoscut furnizor român (din Bucureşti) de informaţii în cardiologie, arată că administrarea medicamentului Captopril (sub limbă) a devenit "sport naţional carpato-porto-dunărean".

"Nu este nici o noutate: primul gest al din ce în ce mai multor români este de a lua Captopril sub limbă când le creşte tensiunea.

Unii au aflat despre această soluţie de la medici, alţii de la rude, alţii de la vecini, prieteni.

Cu ceva timp în urmă am postat aici cazul unui domn, sănătos tun, vârstă sub 45 de ani, care spărgea o tabletă de captopril sub limbă în momentul in care tensiunea trecea de 13.

"Pontul" îl primise de la colegul lui de birou. De la MAI. Aveau tensiometrul în sertarul biroului. Cum treceau de 13 - Captopril sub limbă", scrie într-o postare din 5 ianuarie 2021.

"Până şi SARS-Cov-2 ar păli de invidie"

Cardio Science explică aici cât de uşor apelează românii la acest medicament, de foarte multe ori doar după ureche, fără nicio prescripţie medicală.

"Captopril-sub-limbă s-a răspândit la români cu o iuţeală pentru care până şi SARS-Cov-2 ar păli de invidie. Nu contează dacă omul este hipertensiv sau nu, dacă are şi alte medicamente antihipertensive în tratamentul zilnic, dacă este tânăr, bătrân, daca are sau nu vreo afecţiune renală... Cum creşte tensiunea la 16-17, cum Captopril sub limbă. Captopril-sub-limbă a devenit un sport naţional atât de răspândit încât încep să întrezăresc o iniţiativă parlamentară pentru un Proiect de Lege care să declare Ziua Captoprilului, sărbătoare naţională în care toţi românii stau acasă şi iau captopril sub limbă ca să nu facă tensiune. De aici şi până la introducerea Captoprilului sub limba Vulturului de pe stema ţării nu ar mai fi decât un singur pas", se mai arată în postare.