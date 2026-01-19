search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Ce înseamnă incel, red pill, black pill. Ghidul manosferei pentru părinții de adolescenți

Publicat:

În utimii ani, spațiul online a devenit  și teren de formare al unor comunități virtuale care gravitează în jurul identității masculine, relațiilor de gen și nemulțumirilor legate de acestea. Un termen folosit pentru a descrie aceste comunități este manosfera. În practică, o rețea de forumuri, influenceri și subculturi digitale care promovează viziuni diverse: de la dezvoltare personală masculină până la poziții radicale și profund controversate. Deși nu sunt singurul public țintă, adolescenții sunt cei mai vulnerabili la mesajele din manosferă.

Ce înseamnă incel

Unul dintre cei mai controversați termeni asociați manosferei este incel — prescurtare de la involuntary celibate. Cuvântul descrie persoane (în special bărbați) care își doresc relații romantice sau sexuale, dar nu reușesc să le obțină și care, în anumite contexte, pot avea discursuri ostile față de femei sau societate. Exemple: 

  • explică eșecul relațional prin factori externi (aspect fizic, statut social, dau vina pe femei sau pe „sistem”);
  • promovează adesea o viziune fatalistă („nu ai nicio șansă indiferent ce faci”);
  • în cazuri extreme, termenul a fost legat de violență și radicalizare online.

Red pill și black pill

În contextul manosferei, termenii red pill și black pill sunt metafore preluate din filmul  Matrix și folosite pentru a descrie moduri de a interpreta relațiile, societatea și rolurile femeilor și bărbaților. Sensurile lor diferă însă mult de referința originală.

A „lua red pill” înseamnă, în manosferă, ,,a te trezi la realitate”, adică a accepta ideea că:

  • relațiile dintre bărbați și femei sunt guvernate de putere, statut și biologie;
  • femeile ar fi interesate în principal de bărbați cu statut social ridicat, bani sau atratictivi;
  • societatea ar favoriza femeile și ar dezavantaja bărbații.

În acest discurs: bărbatul este încurajat să devină mai dominant, mai „alfa”; empatia, vulnerabilitatea vulnerabilitatea sau egalitatea sunt adesea privite ca slăbiciuni, iar feminismul este văzut ca o cauză a problemelor masculine. Red pill promite că, dacă „înțelegi regulile jocului” și te adaptezi, poți avea succes.

Black pill este o versiune mult mai radicală și pesimistă. A „lua black pill” înseamnă a crede că:

  • succesul romantic este determinat aproape exclusiv de genetică (aspect fizic, înălțime, trăsături);
  • dacă nu te încadrezi în standarde, nu ai nicio șansă, indiferent ce faci;
  • efortul personal, dezvoltarea sau schimbarea sunt inutile.

Spre deosebire de red pill, elimină orice speranță și justifică pasivitatea sau resentimentul.

Cei mai cunoscuți influenceri din manosferă

Cele mai cunoscute figuri publice asociate cu manosfera și ideile promovate sunt:

  • Andrew Tate. Influencerul stabilit în România promovează o viziune asupra masculinității bazată pe dominație, bani și control asupra femeilor.
  • Myron Gaines și Walter Weekes (Fresh&Fit). Cei doi sunt gazdele unui podcast popular în SUA, cunoscut pentru discuții despre relații. Deși se prezintă ca un spațiu de „real talk”, conținutul lor este frecvent criticat pentru misoginie și generalizări agresive.
  • Sneako. Influencer care a trecut de la conținut de lifestyle la discursuri tot mai radicale, inspirate de ideologia red pill. Este popular printre tineri datorită stilului  provocator și a prezenței constante pe platforme video.
  • Rollo Tomassi. Este autorul cărții The Rational Male (Bărbatul rațional), considerată un text de bază al ideologiei red pill
  • Jordan Peterson. Psiholog clinician în Canada și autor al unor cărți traduse în toată lumea, Peterson nu se revendică explicit din manosferă, dar este frecvent citat și apreciat în aceste comunități.

De ce contează toate acestea

Deși multe comunități din manosferă susțin că se adresează bărbaților adulți, în practică , o parte semnificativă a conținutului ajunge și prinde rădăcini mai ales în rândul adolescenților și tinerilor aflați în formare. Primele eșecuri romantice, nesiguranțele legate de aspect sau de statutul social, frecvente în aceste perioade sunt exploatate de discursurile manosferei.  Mesajele simple și polarizante pot părea convingătoare și pot influența percepția despre societate, femei și valori dezirabile. 

Algoritmii social media, care favorizează conținutul provocator sau controversat pot facilita accesul la idei asociate manosferei. Important de precizat, însă, este că nu toți adolescenții care intră în contact cu astfel de idei devin adepți. Mulți accesează astfel de conținut din curiozitate sau ca formă de revoltă. Totuși, specialiștii atrag atenția că expunerea repetată și lipsa unor exemple sănătoase pot normaliza misoginia și cinismul. 

