Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a falsificat CV-ul, a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. Motivul sancțiunii

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat, luni, 19 ianuarie, o decizie definitivă în cazul senatorului Paul Ciprian Pintea, ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) la alegerile parlamentare din 2024. Magistrații au stabilit o pedeapsă de un an și cinci luni de închisoare cu suspendare, pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menținut sentința pronunțată anterior, în 17 iunie 2025, care prevedea suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de doi ani.

Condamnarea rezultă din contopirea unei pedepse de nouă luni de închisoare cu suspendare, aplicată pentru o faptă similară, cu o altă condamnare de un an și două luni, stabilită în martie 2024 de Judecătoria Zalău.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorii au impus și măsuri complementare. Senatorul va fi obligat să urmeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității timp de 60 de zile, fie în cadrul Primăriei Municipiului Zalău, fie la Spitalul Județean de Urgență Zalău.

În prezent, Paul Ciprian Pintea este vizat și într-un alt dosar penal, fiind cercetat pentru conducere fără permis. La începutul lunii noiembrie 2025, acesta a fost depistat de polițiștii Serviciului Rutier Sălaj în timp ce conducea un autoturism în municipiul Zalău, deși nu avea dreptul legal de a șofa.

Senatorul a intrat anterior în atenția publică și din cauza neregulilor din CV-ul său. Pintea a menționat la studii „Academic Singles”, un site de matrimoniale, prezentat ca instituție de învățământ.

De asemenea, au fost semnalate alte probleme privind studiile liceale și diploma de bacalaureat, ulterior corectate.