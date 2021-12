Muzeu al Revoluţiei, amenajat la subsolul unui bloc din Piteşti. Fondatori: „Este dedicat celor care se miră că s-a putut trăi astfel, în Frică, Frig, Foame“

La subsolul blocului unde activează Teatrul Independent Piteşti a fost amenajat un Muzeu al Revoluţiei din Decembrie 1989, intitulat „Muzeul 22“, iniţiativa aparţinând unui cuplu de slujitori ai artei: actriţa Luminiţa Borta şi soţul său, scriitorul Gabriel Cazan, participant activ la Revoluţie.

Luminiţa Borta, una dintre cele mai îndrăgite actriţe din Piteşti, s-a pensionat în 2019, după 40 de ani de carieră la teatrele „Alexandru Davila“ din Piteşti, „Anton Pann“ din Râmnicu Vâlcea, „George Bacovia“ din Bacău şi Naţional din Târgu Mureş.

Nu şi-a dorit, însă, să stea departe de scenă şi a vrut să contribuie cumva la viaţa culturală a oraşului, aşa că a înfiinţat primul şi singurul teatru independent din Piteşti. Acesta funcţionează la subsolul unui bloc din centrul oraşului, vizavi de Prefectura Argeş.

„Aici am amenajat şi o mică librărie unde comercializam cărţile publicate de autorii locali. Dar un spaţiu de aproximativ 30 de metri pătraţi era practic nefolosit. Mai făceam repetiţii pentru teatru.

Spaţiul fiind în folosinţa Clubului 22 (Asociaţia România de mâine), cu care avem o colaborare foarte bună, am gândit că e frumos să răsplătim bunăvoinţa cu care suntem trataţi. Prin urmare, acum doi ani, înainte de pandemie, am venit cu ideea ca acel spaţiu puţin utilizat să fie amenajat ca un mic muzeu dedicat Revoluţiei Române“, povesteşte actriţa Luminiţa Borta.

Ulterior, actriţa şi scriitorul au decis să facă un muzeu al vieţii de zi cu zi în România de dinainte de decembrie 1989. Muzeul are numeroase obiecte, în special fotografii şi steaguri, legate de Revoluţia din 1989. În urma unui anunţ dat pe Facebook, muzeul a primit donaţie multe obiecte încărcate de amintiri şi semnificaţii, iar altele au fost cumpărate de soţii Borta-Cazan: un peşte-bibelou de pus pe televizor, cizme şi caschetă de miliţian.

O celulă din închisorile comuniste, reconstituită

Artistul Remus Pătrugan, directorul de producţie al Teatrului Independent Piteşti, s-a implicat trup şi suflet în crearea unei instalaţii dedicate închisorilor comuniste – mai ales că de Piteşti îşi leagă numele teribilul experiment din temniţe, unde deţinuţii au fost transformaţi în torţionari pentru a-şi pedepsi crunt foştii tovarăşi.

O celulă din închisorile comuniste a fost reconstituită FOTO: Luminiţa Borta

Practic, în subsol a fost reconstituită o celulă din închisoare, iar deasupra acesteia au fost puse printre altele sârmă ghimpată şi o icoană. În celulă, ce are pe jos paie, au fost îmbrăcate două manechine din plastic, unul în miliţian, iar celălalt în deţinut. Iar manechinele au fost amplasate astfel încât să fie simulată bătaia deţinutului de către miliţian.

Procesul de amenajare a muzeului a durat aproximativ doi ani, incluzând aici procurarea exponatelor, repararea lor sau integrarea lor în situaţii tipice acelor timpuri.

„Ideea centrală este că dedicăm munca noastră celor tineri care nu au simţit, nu au cunoscut viaţa în acele timpuri, celor care se miră că s-au putut trăi astfel – în Frică, Frig, Foame. Am mers pe ideea unui muzeu viu, un fel de reconstituire a vieţii de acum trei, patru, cinci decenii. Cu ajutorul cursanţilor Şcolii de Teatru Atelier 22, am realizat momente emoţionante, absurde sau comice, pornind de la mărturii ale celor ce au trăit în anii aceia (cozi la alimente de la 3-4 dimineaţa, pericolul ascultării Radio Europa Liberă, seară de video in anii 80, ceai dansant în anii '50-'60, bancuri cu Ceauşescu), toate aceste momente fiind parte a unui parcurs interesant prin anii care au precedat momentul Decembrie 1989”, explică Luminiţa Borta.

Într-un alt mic spaţiu, lipit de acest muzeu, s-a amenajat o sală media, unde pot fi urmărite filme artistice şi documentare având la bază evenimentele de la Revoluţie, putând fi accesate şi documente de atunci. Muzeul 22 poate fi vizitat cu programare, în grupuri de aproximativ 20 de persoane, eventual însoţite de profesori de istorie.

