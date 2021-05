EXCLUSIV Huliganii care au omorât în bătaie un om în trafic vor face închisoare. Unul fusese achitat iniţial

În iunie 2019, după un conflict în trafic, Leonard Tudorici şi fratele său Adrian au lăsat o tânără de 18 ani orfană de tată, după ce l-au omorât în bătaie, după un conflict în trafic, pe Cătălin Plăiaşu, un om de afaceri din Curtea de Argeş.

Pe 31 iulie 2020, Leonard Tudorici fusese condamnat de către magistraţii Tribunalului Argeş la 6 luni şi 4 luni de închisoare cu executare pentru lovituri cauzatoare de moarte, pedeapsă din care i se va deduce oricum perioada petrecută în arest, adică un an şi o lună.

Mihai Tudoreci, fratele lui Leonard Tudorici, a fost condamnat pe 31 iulie a.c. la un an de închisoare cu suspendare pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Numai că Leonard Tudorici a considerat că pedeapsa primită pentru că a ucis un om este prea mare şi a făcut apel prin apărătorii săi, considerând de asemenea că sunt prea mari daunele morale de 175.000 de euro pe care trebuie să le achite rudelor şoferului pe care l-a omorât în bătaie.

Apel la sentinţa ce a revoltat multă lume a făcut şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş.

Iar la rejudecare, magistraţii Curţii de Apel Piteşti au considerat că fapta lui Adrian Tudoreci reprezintă complicitate la lovituri cauzatoare de moarte. Drept urmare, acesta va sta în închisoare 6 ani şi 4 luni, perioada din care se vor scădea cele patru luni şi jumătate petrecute în arest preventiv în 2019. Sentinţa este definitivă. Instanţa a menţinut şi condamnarea aplicată lui Leonard Tudorici.

În plus, cei doi fraţi au fost obligaţi prin decizia definitivă a Curţii de Apel Piteşti să plătească rudelor victimei 175.000 euro daune morale.

Cum a fost ucis omul de afaceri

Tudorici Leonard şi Tudoreci Adrian, din Merişani, satul Malu Vânăt, sunt cunoscuţi pentru actele lor de violenţă din ultimii ani, dar ani de zile nu au păţit nimic. Cătălin Plăiaşu, un om de afaceri de 48 de ani din oraşul Curtea de Argeş a ajuns în comă pe 24 iunie 2019 la Spitalul Judeţean Argeş după ce a fost bătut crunt ca urmare a unei şicanări în trafic, decedând pe patul de spital pe 1 iulie 2019 şi lăsând orfană o adolescentă de doar 18 ani.



Cătălin Plăiaşu era patronul unei firme din Piteşti şi mergea spre casă, la Curtea de Argeş, când două maşini de lux aflate în trafic, au început să se şicaneze după o depăşire a unei coloane de autoturisme. În comuna Merişani, unul dintre autoturisme, un BMW X5, a oprit brusc în faţa lui, iar şoferul şi pasagerul din BMW, ambii de etnie romă, au coborât să-l ia la bătaie pe şoferul maşinii care se afla în spatele maşinii lui Cătălin Plăiaşu.

Cătălin Plăiaşu a coborât şi el din maşină, cu gândul să îi calmeze pe cei doi, numai că agresorii au început să-l lovească cu pumnii în faţă. Năucit de lovituri, Cătălin Plăiaşu s-a lovit cu capul de asfalt, suferind un traumatism cranio-cerebral şi intrând în comă. Cei doi fraţi au vrut să îl bată şi pe şoferul cu care se şicanaseră, numai că acesta, văzând ce s-a întâmplat, s-a încuiat în maşină, după care a fugit.

Magistraţii au respins plângerea martorului ameninţat de familia celor doi huligani



Mai trebuie spus că la finalul anului trecut, magistraţii Judecătoriei Piteşti au respins plângerea lui Răzvan Maria, principalul martor ocular din dosar, care a fost ameninţat de familia celor doi huligani de mai multe ori.



Răzvan Maria, principalul martor ocular din dosar, le-a prezentat în detaliu judecătorilor filmul tragediei din fatidica zi de 24 iunie 2019, declarând că a fost ameninţat de mai multe ori.

Răzvan Maria le-a mai dezvăluit judecătorilor că a fost şicanat şi ameninţat constant mai multe luni de zile de familia celor doi agresori.

„Au fost presiuni din partea celor doi începând din vara anului 2019 şi i-au ameninţat pe părinţii mei. La sfârşitul lunii ianuarie a.c. şi pe 14 februarie am fost urmărit în două rânduri de un BMW ce aparţine familiei Tudorici, am fost şicanat în trafic de mai multe ori, am şi filmare, este şi un proces-verbal şi o plângere la Poliţia Mălureni. Iar rudele fraţilor Tudorici le-au spus părinţilor mei că eu voi muri într-un accident de automobil”, a declarat Răzvan Maria. Cu toate acestea, judecătorii i-au respins definitiv plângerea penală.

