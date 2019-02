Cum a obligat o femeie Primăria să-i facă drum şi să-i tragă apa potabilă până acasă. „Când am rămas sinistrată, şeful ISU mi-a spus să dau clima în judecată“

Simona Niculescu a ajuns în Franţa în 1977, atunci când avea 7 ani. S-a întors în România în 2007, după trei decenii petrecute la Paris: „Tatăl meu era bolnav şi a obţinut de la autorităţile comuniste o autorizaţie de a pleca în Franţa pentru a fi operat de rinichi, afecţiune dobândită ca urmare a bătăilor primite în beciurile Securităţii. Când a ajuns acolo, i-a fost recunoscută calitatea de refugiat politic, iar statul francez a solicitat să vină şi mama, fratele meu şi cu mine“.

În capitala Franţei, Simona Niculescu a absolvit două facultăţi: Marketing Politic şi Drept. Ulterior, a muncit la Paris ca formator de judecători în Drept european.



A revenit în România împreună cu soţul şi fiul lor, iar în primii patru ani au trăit la Bucureşti. Apoi au decis să se mute într-un colţ liniştit şi curat din provincie, motiv pentru care au cumpărat teren în satul Valea Brazilor, din comuna Băiculeşti, unde şi-au construit o casă în care locuiesc din 2011. Acolo însă au început să lovească cu brutalitate de cumplita incompetenţă administrativă autohtonă. Drumul până la casă construită în sat era impracticabil, iar în zonă nu exista vreo sursă de apă potabilă.



Primăria, obligată să-i furnizeze apă potabilă



Simona Niculescu a făcut zeci de demersuri la autorităţile din judeţ (Primăria Băiculeşti, Prefectura Argeş, ISU Argeş) pentru rezolvarea problemelor, însă de fiecare dată a fost întâmpinată cu pasivitate şi refuzuri. Din acest motiv, femeia a început să dea în judecată instituţiile statului pe bandă rulantă.



Cea mai recentă sentintă favorabilă Simonei Niculescu a fost emisă săptămâna trecută, la Tribunalul Argeş. Primăria Băiculeşti este obligată, în primă instanţă, ca în termen de şapte zile de la pronunţare să elaboreze un proiect pentru extinderea reţelei de apă potabilă până la gospodăria Simonei Niculescu şi a altor două familii, în caz contrar urmând a plăti o amendă de 100 lei zilnic. În hotărâre, magistraţii spun că autorităţile din Argeş „au manifestat o pasivitate totală în privinţa problemei indicate de reclamantă“. Reţeaua de alimentare cu apă se opreşte la aproximativ 300 de metri de gospodăria Simonei Niculescu.

„Nimeni din primărie nu conştientizează faptul că asigurarea serviciilor de utilităţi publice este în sarcina autorităţii publice locale. S-a mai ajuns aici şi din cauza indolenţei celorlalte autorităţi publice (prefectură, ISU Argeş) care nu-şi exercită atribuţiile legale de control decât incomplet sau deloc. De ani buni cunoaşte prefectura această problemă, i-am sesizat de zeci de ori. În afara unor scrisori către primărie în decursul anilor, n-a luat nici o măsură pentru a ne proteja viaţa“, spune Simona Niculescu.



„Am fost obligaţi să topim zăpadă“



Primarul comunei susţine că a început procedurile în vederea găsirii unei soluţii privind furnizarea apei potabile. „Problemele financiare şi poziţia gospodăriei de acolo ne-au dus în această situaţie. Vom face recurs“, a declarat, pentru „Adevărul“, Niculaie Dragnea (PSD), primarul comunei Băiculeşti.



Femeia spune că situaţia familiei ei este mult mai gravă decât pare la prima vedere. „Pe parcursul iernilor din perioada 2015-2018, drumul din Valea Brazilor nu a fost deszăpezit. În plus, am fost obligaţi să topim zăpadă pentru a face faţă necesarului de apă menajeră şi potabilă. Proprietatea noastră nu este racordată la reţeaua de apă, după construirea unei case cu autorizaţiile legale. Nu pot spăla rufele decât atunci când plouă, într-o maşină semi-automatică care nu încălzeşte apa, a cărei aprovizionare se face cu găleata, din apa recoltată prin surse proprii“, arată Simona Niculescu.



Decisă să ajungă la CEDO



Este al patrulea litigiu juridic cu autorităţile locale, pe care magistraţii l-au tranşat în favoarea Simonei Niculescu. A mai câştigat în 2013 un proces prin care obliga Primăria Băiculeşti să-i asfalteze drumul. Edilii locali n-au pus în aplicare hotărârea definitivă şi irevocabilă nici până acum, motiv pentru care se Simona Niculescu spune că se va adresa CEDO.



În 2015, Simona Niculescu a obligat statul în instanţă să-i plătească închirierea unei maşini de teren pentru că drumul de la şoseaua principală până la casa ei este impracticabil, hotărârea fiind definitivă şi irevocabilă. Primăria Băiculeşti a fost obligată de judecători să-i plătească 80 de euro zilnic şi să asfalteze urgent drumul. „Când am rămas sinistrată, în decembrie 2014, şeful ISU Băiculeşti, în glumă, mi-a spus să dau clima în judecată, să mă mut în California sau să-mi iau un 4×4“, spune Simona Niculescu. Banii pentru închirierea unei maşini n-au fost plătiţi nici până acum. „Cu toate că, în apel, sentinţa a fost menţinută şi judecătorii au adăugat o sumă pentru o perioadă din trecut (2014), primarul s-a făcut pur şi simplu că nu înţelege“, adaugă femeia.

În noiembrie 2018, Judecătoria Curtea de Argeş i-a dat dreptate Simonei Niculescu în primă instanţă într-un alt litigiu juridic cu Primăria Băiculeşti. Femeia a contestat faptul că este obligată să plătească impozite locale fără ca primăria să fi emis o decizie de impozitare.

„Avocatul pe care l-a angajat Primăria Băiculeşti, deoarece nu are nici acum jurist, scrie în apelul formulat că suntem toţi datori să plătim taxe şi impozite fără să ni le ceară organul fiscal. Precum am arătat judecătorului în sală, mi-au emis titlu executoriu fără a emite vreo decizie de impozitare pe care să o pot verifica şi contesta la nevoie. Atunci când judecătorul a cerut dosarul de executare, a reieşit că aveau pretenţia să mă execute silit pentru suprafeţe pe care nu le deţin, cum ar fi un luciu de apă de 3.000 de metri pătraţi, de exemplu“.



Sursa indolenţei funcţionarilor publici



Simona Niculescu crede că România este mâncată de birocraţie şi incompetenţă fiindcă angajaţii din sistemul bugetar nu înţeleg că sunt plătiţi din fonduri publice şi că sunt obligaţi prin lege să-şi desfăşoare toată activitatea în interesul cetăţenilor.

„Funcţionarii nici nu mai rostesc jurământul prevăzut prin lege, acesta fiind citit la Băiculeşti de secretar, fiecare consilier la validarea mandatului spunând doar «Jur!». Nu cred că vreun «ales» conştientizează conţinutul jurământului: «Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului)... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!». Dacă ar conştientiza, până să le fie frică de Dumnezeu, le-ar fi frică de justiţie şi de noi, cetăţenii care nu-i lăsăm să se comporte precum vătafii pe moşii şi să administreze banul public numai în interesul lor“, spune Simona Niculescu.

