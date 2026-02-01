search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Tinerii recruți ucraineni dau piept cu brutalitatea din prima linie. Cazul lui Horbenko, un soldat în vârstă de 18 ani

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Deficitul de soldați în fața unui asalt necruțător al Rusiei, ce pare să aibă resurse nelimitate de recruți, pune Kievul în fața unei alegeri imposibile: să-și protejeze generația tânără și, în același timp, să asigure fluxul necesar de trupe pentru a ține linia frontului, relatează WSJ.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Kyrylo Horbenko reprezenta viitorul armatei ucrainene. Imediat după ce a împlinit 18 ani, s-a alăturat unui program care accelerează cariera militară pentru cei mai tineri recruți, în speranța că experiența din prima linie îl va ajuta să-și asigure un loc la o academie militară pe care nu și-o putea permite.

„Vreau să-mi dedic întreaga viață serviciului militar”, declara adolescentul pentru The Wall Street Journal primăvara trecută, în timp ce se pregătea să depună jurământul la o bază din estul Ukrainei.

După nici șase luni era mort. Trimis într-o zonă periculoasă a frontului, a fost spulberat de  artileria rusă în timp ce era trimis să întărească o poziție ucraineană în direcția Pokrovsk, în octombrie.

În primii ani ai invaziei Rusiei, Ucraina a încercat  să-și țină tinerii departe de liniile frontului. Țara va avea nevoie de ei pentru a se reconstrui după ce războiul se va încheia. 

Soarta lui Horbenko, pe care camarazii l-au descris ca pe un patriot înflăcărat și un viitor comandant ideal arată însă realitatea de pe câmpul de luptă: Kievul are un deficit serios de personal în condițiile unui asalt continuu din partea unităților rusești, care adesea îi depășesc numeric în proporție de 10 la unu.

În același timp, ilustrează o dilemă fundamentală la patru ani de la izbucnirea unui război care i-a decimat armata profesională: cum să împace necesitatea de a cruța generația care reprezintă viitorul cu presiunea de a trimite noi soldați pe front?

Majoritatea bărbaților dispuși să lupte s-au înrolat de mult. Unitățile de infanterie sunt pline de bărbați mai în vârstă, nepotriviți pentru misiuni de luptă dificile. Perioadele de rotație în linia întâi sunt mult mai lungi decât înainte, ceea ce adaugă și epuizarea la ecuație. Mulți bărbați potențial eligibil se ascund sau fug din țară.

Noul ministru al apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat pe 14 ianuarie că două milioane de ucraineni evită recrutarea obligatorie și peste 200.000 de soldați au dezertat - aproximativ o cincime din totalul forțelor armate. Nu a precizat în ce perioadă.

„Forța de luptă este probabil factorul care va determina cum va decurge 2026 pentru Ucraina pe câmpul de luptă”, a apreciat Rob Lee, cercetător principal la think tank-ul Foreign Policy Research Institute, care vizitează regulat liniile frontului Ucrainei. „Precum și cât de departe poate avansa Rusia.”

Un tânăr care visa la o carieră militară

Horbenko era în clasa a șasea când și-a anunțat familia că vrea să înceapă pregătirea pentru serviciul militar. În Samar - un oraș de navetiști de lângă Nipro unde împărțea o casă dărăpănată cu mama sa, casieră la supermarket, tatăl său vitreg mecanic auto și fratele său mai mic, Egor -serviciul militar era un mijloc de a urca pe scara socială.

Familia nu și-a permis să plătească taxele pentru o școală militară, a spus mama sa, iar Horbenko a petrecut anii următori studiind forțele armate și conflictele din trecutul Ucrainei și apelând la sfaturile celor doi unchi în serviciul activ pentru a-l îndruma în privința ramurii militare spre care să se îndrepte.

În vara lui 2023, când intensitatea luptelor erau la apogeu, Horbenko a citit un raport online înșelător potrivit căruia vârsta de înrolare a fost redusă. Împreună cu peste douăzeci de prieteni a mers la un centru local de recrutare și și-a anunțat dorința de a lupta. Oficialii de serviciu le-au râs în nas, spunându-le să revină când vor fi majori.

Horbenko a fost singurul membru al grupului care s-a întors, anul următor.

S-a alăturat Brigăzii 25 Aeropurtate, mulțumită unui nou program, denumit „Contract 18-24”, care oferea tinerilor din această categorie de vârstă un salariu mare și diverse beneficii, inclusiv locuri la universitate, în schimbul a șase luni de antrenament urmate de șase luni de luptă ca soldați de infanterie. Înființarea programului a fost o recunoaștere tacită a faptului că forța de luptă a Ucrainei era serios epuizată.

Înainte de a pleca la antrenament, Horbenko avea un ultim lucru important de făcut să o ceară în căsătorie pe iubita lui și să facă toate pregătirile pentru nuntă, odată cu scurgerea celor 12 luni. După care s-ar fi înscris la o academie militară pentru a deveni ofițer.

„Generația noastră a fost crescută să ne apere țara”, a declarat Horbenko pentru WSJ anul trecut, după ce a ajuns la baza Brigăzii 25, unde își petrecea serile vizionând videoclipuri cu operațiuni militare ucrainene și ridicând greutăți. „Aceasta este datoria noastră față de statul și poporul nostru.”

Ucraina a lansat un programul dedicat tinerilor recruți

Sute de tineri ucraineni s-au înscris în programul 18-24 de ani anunțat anul trecut, alăturându-se unor brigăzi variate. În lipsa infanteriei însă, comandanții i-au trimis pe mulți dintre ei în calea rușilor care înaintau.

Vyacheslav Malets, în vârstă de 18 ani, și-a sfidat părinții și a venit din Germania, unde locuia, pentru a lupta în Ucraina natală, devenind primul recrut al programului. Pentru serviciul său pe linia frontului, a fost decorat în septembrie de către președintele Volodimir Zelenski.

Malets a murit în octombrie după ce a călcat pe o mină antipersonal lângă Pokrovsk. Alți tineri recruți au fost mutilați sau au rămas cu dizabilități pe viață. Mulți au dezertat. Unitățile ucrainene au permis ulterior ca aproximativ 18-24 de recruți să își continue cele șase luni de drone în unități de drone, mai departe de linia frontului.

Mykola Kapralyk, un preot din Samar care a devenit apropiat de Horbenko, a spus că a pierdut aproximativ 100 de oameni din grupul său în război. Recent, el a oficiat înmormântarea unui soldat de 19 ani, la care au participat sute de persoane. Kapralyk i-a lăudat pe cei care se înrolează dar s-a temut că mulți, ca Horbenko, sunt mult prea încrezători. „S-a uitat la câteva videoclipuri și a crezut că este invincibil”, a spus el.

Într-o vizită în orașul său la mijlocul antrenamentului, Horbenko le-a povestit rudelor despre antrenamentul său, arătând secvențe video de pe poligonul de antrenament. Ivan Glyan, vărul lui Horbenko, a spus că adolescentul s-a îngrășat vizibil în lunile în care a lipsit. Maxilarul îi era mai pătrat, iar barba mai groasă.

Apoi, pe 18 octombrie, Horbenko și alți cinci soldați au fost trimiși să întărească o poziție subdimensionată din Pokrovsk. Rusia se chinuise în ultimii doi ani să captureze fostul centru minier de 60.000 de locuitori și acum avansa spre centrul acestuia, aruncându-și infanteria în asalturi mortale împotriva unor buzunare de rezistență ucraineană și lovind rutele de aprovizionare spre Pokrovsk cu toată muniția la dispoziție.

Infanteriștii ukrainieni mergeau pe jos peste 20 de km pentru a ajunge la poziții din interiorul orașului devastat din estul Ukrainei. Conducerea de la Kiev era supusă presiunii din partea comandanți militari să le permită să se retragă din Pokrovsk pentru a salva vieți.

Horbenko a trimis un ultim mesaj mamei sale, înainte ca grupul său să fie atacat la intrarea în oraș. Doar unul dintre cei șase era soldat experimentat. În timp ce fugeau să se adăpostească și tratau răniții, și-au dat seama că Horbenko lipsește,

Dimineața următoare i-au găsit trupul, întins lângă un gard, a spus unul dintre bărbați, Oleksandr Bahach, în vârstă de 19 ani.

„Erau drone peste tot,” a spus Bahach. „Nu am reușit să-i scoatem corpul.”

Pentru că trupul său nu a putut fi recuperat, familia lui Horbenko nu a primit despăgubiri de la guvern sau confirmarea morții sale. Tetiana, mama lui Horbenko, a spus „nu era încă pregătit de război.”

„Băieții de optsprezece ani nu ar trebui să fie în linia întâi,” a spus Lera, logodnica lui Horbenko. „Încă nu sunt adulți, doar încă copii fără minte.”

