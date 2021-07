   Copiii din medii defavorizate primesc minunea educaţiei prin tehnologie

În urmă cu mai bine de zece ani, un grup de voluntari, în frunte cu Valeriu Nicolae şi Hannah Slavik, a început să sprijine comunităţile din ghetourile din Ferentari cu intenţia de a-i ajuta pe copii să nu renunţe la şcoală.





Şi-au dat seama că, pentru a reuşi, copiii au nevoie de mai mult decât ajutor la teme – au nevoie de caiete, de creioane, de ghiozdane, haine, încălţăminte, mâncare şi, mai ales, au nevoie să fie sănătoşi şi să fie încurajaţi, iar grupul format în jurul acestor puşti a devenit o adevărată comunitate.

Din mai anul trecut, faptele bune ale voluntarilor s-au extins şi în câteva comunităţi sărace din comunele argeşene Nucşoara şi Lereşti.





Şi pentru că această nouă acţiune s-a suprapus cu pandemia, acolo, în aproape 150 de case în care locuiesc copiii, voluntarii au instalat calculatoare, s-au împrietenit cu cei mici şi s-au oferit să lucreze cu ei de la distanţă, prin internet.





Strădania voluntarilor care au făcut şcoala online nu doar posibilă, ci şi frumoasă, n-a fost simplă, căci mulţi dintre micuţii care vedeau prima oară calculatorul aveau deficienţe şcolare grave.

Emoji în loc de cuvinte

Mirela şi Flori, fetiţe pentru care ultimul an a însemnat o schimbare uriaşă, sunt doar două mărturii ale eforturilor şi dăruirii de care este în stare această comunitate de voluntari, Asociaţia Casa Bună.





„Acum un an mi se dădea un număr de telefon la care trebuia să sun pentru a instala un calculator. Înainte de asta, mi se spusese că este vorba despre o familie dificilă şi că şansele ca ele să înţeleagă ce-i ăla un calculator sau să fac lecţii cu copiii de acolo, în online, sunt zero. Am sunat şi de partea cealaltă a ecranului au apărut două capete blonde drăgălaşe care se uitau cu uimire la mine: Mirela, care era în clasa a II-a, şi Flori, din clasa a IV-a. Am început să vorbim prin emoji. Nu ştiam că fetele nu ştiu să scrie şi să citească, aşa că mă inundau cu emoji-uri pe WhatsApp. Am descoperit că cea mai bună modalitate de a comunica este prin mesaje vocale. Aşa am început“, povesteşte, pentru „Weekend Adevărul“, Anca Teodora Sandu, preşedintele Asociaţiei Casa Bună.

Anca Teodora Sandu, preşedintele Asociaţiei Casa Bună

Anca le-a ajutat să se familiarizeze cu scrisul, cu cititul şi cu echipamentul nou adus în casa lor. „Au trecut luni bune până să înţeleagă ce anume caut eu acolo, ce vreau să fac, până să capete încredere în mine şi să găsim o rutină de lucru împreună. Am început cu ambele de la un nivel incipient de citire, scriere şi socotire – de la a repeta alfabetul şi a învăţa litere noi, la citirea de cuvinte şi propoziţii. Cu timp şi cu multă răbdare au căpătat încredere în mine şi am început să ne auzim mai des. Au început să mă sune ele pe mine şi să mă tragă de mânecă: «Anca, facem şi noi temele azi?». Facem temele împreună de mai bine de un an. Le vizitez de câte ori apuc. Nu mai este nevoie să le explic de ce sunt aici, ele ştiu deja. Înainte să ne apucăm de teme stăm de vorbă, vorbim despre ce li s-a mai întâmplat de când nu ne-am mai auzit, cum se simt, ce vor să facă în acea zi. Nu fac temele cu ele acolo unde nu au noţiunile de bază – lucrăm împreună la ele şi încerc să le fac să le înţeleagă prin joacă. Scopul meu în viaţa lor este să le dau curaj şi încredere în ele şi să le fac să se întoarcă cu drag la orele noastre“.

Surorile Flori si Mirela., Foto Lavinia Cioaca - Casa Bună

Diamantele din noroi

Anca Sandu – coincidenţă de nume şi de dăruire cu preşedintele asociaţiei –, fundraising manager, spune despre Mirela şi Flori că sunt exemple bune pentru comunitatea lor: „Sunt doi dintre copiii cu potenţial foarte bun, care aşteptau cumva să fie descoperiţi, sprijiniţi, dar care din cauza sărăciei, a condiţiilor grele în care aceste familii au ajuns să trăiască, n-au avut suficient de multe lucruri pe măsura calităţilor lor“.



Anca Sandu -Fundraising Manager Casa Bună

Progresele celor două fetiţe sunt evidente, iar dorinţa lor de a descoperi lucruri noi a devenit molipsitoare. „Ţin minte că vorbeam cu Vio – una dintre colegele voluntare – şi am realizat împreună că, după vreo şase luni de citire cu Flori, copila a început să citească propoziţii şi să înţeleagă ce citeşte. O încurajăm constant, iar asta îi dă încredere şi o face să îşi dorească şi mai mult să înveţe. Suntem încă departe de nivelul clasei lor, însă, pentru mine, a fost important să creez cu ele o relaţie trainică, relaţie pe care să pot aduce «învelişul» educaţional. Ambele fete sunt bine, sunt vesele – sunt mult mai deschise şi mai doritoare să vină către mine şi să înveţe. De curând ni s-a alăturat la teme sora cea mică, în vârstă de trei ani, care îmi arată şi ea, pe caieţelul ei, că face temele“, mai spune Anca Teodora Sandu.

Tehnologia, la braţ cu educaţia

Alţi aproape 150 de copii din Argeş – 100 dintre ei, din comuna Nucşoara – au învăţat la fel ca ele, pas cu pas, cum se ţine în mână un mouse, cum mişti săgeata pe ecran, cum te conectezi la internet, cum faci hotspot şi cum îţi suni voluntarul pe Skype pentru lecţii. Interacţiunile cu tehnologia au început să le devină familiare. Totul li s-a părut o joacă, căci s-au bazat pe oameni sufletişti şi specialişti care le-au fost alături, atât pe teren, cât şi remote, pentru a schimba sau repara echipamentele stricate sau pentru a-i ajuta să înveţe.



„Copiii nu provin exclusiv din familii de etnie romă. Nu asta ne interesează. Am ajuns în casele în care autorităţile locale ne-au indicat că este nevoie de suport educaţional. Dacă ar fi să mă gândesc la ce s-a schimbat în ultimul an de când suntem prezenţi acolo, aş zice că am reuşit să le deschidem, un pic, universul. Toţi copiii ştiu acum să folosească un calculator. Au trecut de la 0 la 100 în doar câteva luni. Fiecare copil primeşte sprijin educaţional de la câte un voluntar – se întâlnesc online, fac temele sau repetă materia, ceea ce i-a ajutat pe majoritatea copiilor să recupereze sau să se apropie de nivelul clasei lor. Suntem norocoşi să avem cu noi o comunitate absolut minunată de voluntari, oameni care dedică timp şi energie copiilor învăţându-i citirea şi scrierea. Însă, la fel de important, îi învaţă să aibă încredere în ei şi în ce pot face mai departe“, mai spune, pentru „Weekend Adevărul“, preşedintele Asociaţiei Casa Bună.

Petrecerea de Ziua Copilului Foto Facebook Casa Bună

Caravana oftalmologică

Voluntarii nu s-au oprit însă la lecţii online şi asistenţă IT. Pe măsură ce a crescut prezenţa lor în comunitate au sesizat şi alte nevoi ale copiilor şi ale familiilor, nevoi care vin înainte de educaţie: îmbrăcăminte şi încălţăminte, nevoia de rechizite şi, probabil mai important decât orice, nevoia de a primi suport medical. „Anul acesta ne-am propus să extindem ajutorul oftalmologic şi stomatologic şi către copiii din Nucşoara (n.r. – cum s-a întâmplat şi în Ferentari). Am dat drumul acţiunii în luna mai, cu o primă caravană oftalmologică cu care am reuşit să testăm într-o zi peste 30 de copii din Nucşoara şi în urma căreia am realizat cât de mare nevoie au de acest suport medical. Încercăm să fim prezenţi în toate aspectele vieţilor lor, să îi ajutăm să crească frumos şi să putem replica ce am început aici la cât mai multe comunităţi“, explică Anca Teodora Sandu.

„Sunt copii cu potenţial foarte bun, care aşteptau cumva să fie descoperiţi, sprijiniţi, dar care din cauza sărăciei, a condiţiilor grele în care aceste familii au ajuns să trăiască, n-au avut suficient de multe lucruri pe măsura calităţilor lor“ - Anca Teodora Sandu, preşedintele Asociaţiei Casa Bună





Viitorul centru multifuncţional, ajutor medical şi vocaţional

Voluntarii Casa Bună sărbătoresc în continuare fiecare mică victorie: copii de clasa 0 care încep să citească, copii care la început silabiseau şi care acum reuşesc să citească cuvinte întregi şi propoziţii, copii care prind tabla înmulţirii şi a împărţirii. Dar vor mai mult. Vor să facă o Casă Bună la Nucşoara, asemenea celei de lângă Bucureşti – un centru care să le facă viaţa mai frumoasă acestor copii şi familiilor lor.



„Centrul local din Nucşoara este pentru noi o continuare firească a prezenţei noastre în comunitate. Prezenţa în online este bună. Este fenomenal că ţine de mai bine de un an, timp în care s-au creat relaţii solide între voluntari şi copii. Vrem să ducem asta la un nou nivel, având o prezenţă locală, un spaţiu educaţional fizic, creat pentru copii, unde să ne putem întâlni cu ei şi să putem lucra faţă în faţă. Un spaţiu în care să înveţe, să mănânce şi să se joace. Cu un centru fizic, local, credem că vom putea ajunge la mai mulţi copii din comunitate – estimăm undeva în jurul a 200 de copii – şi că vom putea lucra şi cu copiii mici, sub 5 ani, care au nevoie de lucru offline. Ne amuzăm mereu când un copil cu care facem lecţii de ceva vreme ne sună să ne spună că are şi el un prieten care ar vrea să facă asta. Copiii devin micii noştri recrutori din teren, ne bucură când se duce vorba“, mai spune preşedintele Asociaţiei Casa Bună.

Suport şi pentru familii

Planul centrului include şi o spălătorie pentru mamele care nu au maşină de spălat, o cantină în care beneficiarii să primească o masă caldă, spaţii de tabără – atât pentru copiii din localitate, cât şi pentru alţi copii de care asociaţia se ocupă – aşadar, un loc cu mai multe funcţii.



„Vrem, totodată, să profităm de prezenţa fizică în Nucşoara pentru a ne extinde suportul şi pe celelalte paliere, în afară de educaţie: pe sănătate – să putem efectua mai multe controale medicale mult mai eficient, cu efort logistic scăzut, dar şi pe vocaţie – să începem să pregătim copiii pentru o meserie. Momentan facem valuri de bine la Swimathon, unde ne-am propus să strângem 200.000 de lei pentru crearea acestui centru“, precizează Anca Teodora Sandu.

