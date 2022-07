Soţia lui Mircea Radu, lovită de un taxi pe o trecere de pietoni din Piatra Neamţ

Un accident de circulaţie, care s-a petrecut zilele trecute pe o trecere de pietoni din municipiul Piatra Neamţ, s-a soldat cu rănirea a două persoane. Victimele, o femeie de 35 de ani şi un bătrân de 66 de ani au ajuns la Spitalul Judeţean, pentru acordarea de îngrijiri medicale.



Nedoritul incident a avut loc pe data de 21 iulie 2022, în jurul orei 13.15, pe un marcaj pietonal, care era semnalizat corespunzător, pe bulevardul Dacia. După cum a anunţat postul Antena 3, una dintre persoanele rănite a fost Raluca Radu, soţia cunoscutului prezentator Mircea Radu.

La ora producerii accidentului, ea era însoţită de o rudă, un sexagenar, şi acesta ajungând la spital pentru. Deşi traversau strada regulamentar, cele două persoane nu au fost observate de un taximetrist. Se pare că leziunile suferite de cei doi pietoni nu au fost foarte grave, dar au necesitat internarea în spital.

„În timp ce un bărbat, de 54 de ani, din Piatra Neamţ, conducea un autoturism (taxi) pe Bulevardul Dacia, a surprins şi accidentat o femeie de 35 de ani şi un bărbat, de 66 de ani, ambii din Piatra Neamţ, care erau angajaţi în traversarea străzii, pe trecerea pentru pietoni. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ“, a transmis Poliţia Neamţ.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările, sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor în care a avut loc evenimentul rutier. Soţia lui Mircea Radu, care s-a retras de ceva timp din televiziune, este medic oncolog, ei fiind căsătoriţi din anul 2013. S-au stabilit la Piatra Neamţ, având doi copii.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut, aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului“, declara Mircea Radu, cu ani în urmă, despre cea care i-a devenit soţie.

