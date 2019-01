Imnul naţional, remixat în Ziua Micii Uniri. O cunoscută artistă riscă să fie amendată pentru versiunea interpretată

Manifestarea organizată pe 24 ianuarie de Primăria Piatra Neamţ, cu ocazia sărbătoririi a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, a avut parte de un moment controversat.

În deschiderea festivităţilor, artista de muzică populară Viorica Macovei a interpretat Imnul Naţional al României într-o variantă prescurtată, alta decât cea oficială permisă de legislaţie (strofele 1,2,4 şi 11).

Sub ochii autorităţilor locale şi judeţene, solista a încurcat versul trei din prima strofă (a cântat „Acum ori niciodată, să dăm dovezi la lume” - în loc de „croieşte-ţi altă soarte”. Apoi, după prima strofă, a interpretat strofa a IV-a a imnului şi a încheiat cu strofa a II-a, aşa cum se poate vedea în filmarea de mai jos:

Viorica Macovei intonează imnul naţional al României la Piatra Neamţ (sursa: Turn Tv )

Imnul de stat al României Deşteaptă-te române! este alcătuit din unsprezece strofe. Conform Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, intrată în vigoare în 16 iulie 1994, în cazul imnului este obligatorie intonarea uneia dintre cele două variante oficiale, cea integrală sau cea prescurtată (adică strofele 1, 2, 4 şi 11):

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,

În care te-adânciră barbarii de tirani!

Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,

La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume

Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,

Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume

Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,

Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,

Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,

„Viaţa-n libertate ori moarte!“ strigă toţi.

Preoţi, cu crucea-n frunte căci oastea e creştină,

Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.

Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,

Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost'pământ!

Viorica Macovei şi Primăria Piatra Neamţ riscă să fie sancţionate cu amendă deoarece HG 1157/2001 prevede că intonarea imnului national cu alt text şi cu altă partitură decât cele stabilite de lege constituie contravenţie, sancţionându-se cu amendă de la 2.500 de lei la 5.000 de lei.

Aceeaşi HG prevede că, atât constatarea contravenţiei, cât şi aplicarea amenzii se fac „de către persoane împuternicite de ministrul Administraţiei Publice, de către prefect sau de împuterniciţii acestuia şi se aplică conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, primarului, preşedintelui Consiliului Judeţean, precum şi persoanei fizice sau juridice vinovate de săvârşirea contravenţiei“.

Prefectura Neamţ a solicitat Primăriei un punct de vedere asupra acestei situaţii, urmând să ia o deciziei după ce va primi răspunsul scris.

După episodul cu interpretarea greşită a imnului, Viorica Macovei şi-a prezentat punctul de vedere printr-un comunicat de presă. Ea şi-a cerut scuze pentru greşeala comisă la prima strofă, invocând „încărcătura emoţională, coroborată cu frigul de afară“.

Interpreta a precizat că varianta pe care a cânta-o a fost aleasă de comun acord cu organizatorii, după o versiune cântată de un cor ostăşesc şi şi-a asumat integral vina.

„Din respect pentru public, organizatori şi pentru presă, ţin sa precizez că nu ma ascund atunci când greşesc. Fiind un om responsabil, vreau să menţionez că în urma articolului publicat, mă simt nevoită să-mi cer încă o dată scuze (lucru care s-a întâmplat şi pe scenă), pentru faptul că am încurcat un vers din prima strofă a Imnului Naţional. Încărcătura emoţională, coroborată cu frigul de afară, m-au condus la această eroare. În ceea ce priveşte ordinea strofelor, vreau să precizez faptul că, împreună cu firma organizatoare, am decis să cântam varianta scurtă, cea pe care am regăsit-o pe YouTube, cântată de corul armatei. Ataşez în acest sens şi link-ul care dovedeşte ordinea strofelor: https://m.youtube.com/watch?v=_SfH7sH2sJQ