Tânăra care pictează cu acul iile din poveşti. „Ia, invitaţia străbunilor la viaţă veşnică“

Tradiţia iilor româneşti este dusă mai departe în capitala Moldovei, Iaşi, acolo unde a luat naştere, în urmă cu opt ani, brandul Caterine. Deşi la prima vedere poate părea o simplă afacere, Caterine reprezintă broderia vieţii unui copil care a crescut cu povestea iei în casă şi care vrea s-o spună mai departe.

Anda Suman (38 de ani) a învăţat arta cusutului de mână de la bunica ei, în copilăria trăită în Târgu Neamţ. Spune, cu emoţie în voce, că este cea mai de preţ moştenire pe care putea s-o primească vreodată. După o autodescriere, Anda Suman este „om, mai întâi de toate. Un om care iubeşte să bucure oameni, care crede în oameni. Crede într-o lume mai bună“.

Copilăria, între artă şi ştiinţă

Povestea Caterine, proiectul de suflet al Andei, a început în urmă cu opt ani, dar călătoria către cusut şi către această artă nemaipomenită a început încă din copilărie. Acul care i-a cusut drumul vieţii Andei s-a plimbat între artă şi ştiinţă – copil fiind, a luat parte, în detaliu, la domeniul medical, dar şi la cel al artei cusutului de mână.

„Am trăit într-o lume a medicilor. Mama mea e medic, mătuşa e asistentă medicală, la fel şi bunica mea. Bunica mea încă mai lucra. Mergeam cu ea şi colindam fascinanta curte a Spitalului Vechi din Târgu Neamţ, care arată ca un muzeu. Apoi, la polul opus stătea faptul că bunica se ocupa de cusutul iilor, făcea şi feţe de masă, piese de decor realizate manual. Mergea, le expunea şi le vindea la Mănăstirea Agapia. Bunica mea era prietenă cu două maici de acolo, care o lăsaseră să îşi depoziteze creaţiile în chiliile lor. În acea casă, unde am copilărit o bucată mică de timp, s-a oprit Nicolae Grigorescu în momentul în care a pictat Mănăstirea Agapia“, îşi aminteşte Anda Suman.

De acest duet artă-ştiinţă „beneficiau“ şi păpuşile ei – Anda le era, în acelaşi timp, stilist şi medic.

„În jocurile mele, păpuşile erau îmbrăcate foarte frumos, rochiile erau cusute de mine, şi, totodată, eu eram şi doctorul. În final, nu am îmbrăţişat meseria de medic, am urmat Psihologia, am zis că pot îmbrăţişa oamenii cu sufletul. Mai departe, cu timpul, mi-am dat seama că punând în valoarea foarte mult talentul meu, pot îmbrăţişa sufletele oamenilor altfel. E un vis împlinit”, spune Anda Suman pentru „Weekend Adevărul“.