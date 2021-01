Pacienţii internaţi la Spitalul mobil de la Iaşi, nevoiţi să stea în frig. Temperatura scade până la 17 grade în interior

Pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 şi internaţi la Spitalul Modular de la Leţcani, judeţul Iaşi, sunt nevoiţi să stea în unele momente în frig. Oficialii spun că din cauza variaţiilor de tensiune, temperatura scade în interior de la 21-22 de grade până la 18-17 grade.

Frigul este greu de suportat atât de personalul medical, cât şi de pacienţi, iar perioada următoare va reprezenta un adevărat test pentru cei care sunt nevoiţi să stea în unitatea medicală de la Leţcani. Meteorologii anunţă temperaturi negative.

Unii oficiali spun că, dacă ar fi alte soluţii de internare, spitalul de milioane de euro ar trebui închis.

„Evident că nu este o situaţie de normalitate acolo. Dacă ar fi după mine, şi am avea locuri la Terapie Intensivă în alte unităţi medicale, am interna oamenii la alte spitale. Până am rezolva problema căldurii, nu am interna oameni acolo. Dar nu suntem în această situaţie", a spus Marius Dangă, vicepreşedintele CJ Iaşi, într-o declaraţie citată de Ziarul de Iaşi.