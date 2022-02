Operaţie extrem de rară, la Iaşi. Bărbat de 37 de ani, din nou pe picioarele lui. „Sunt ca un copil care merge“ VIDEO

Un gălăţean în vârstă de 37 de ani a ajuns în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iaşi, explicând că nu îşi mai putea mişca partea stângă a corpului. Medicii ieşeni l-au pus din nou pe picioare, prin intermediul unei operaţii extrem de rare.

Bărbatul a ajuns la spitalul din Iaşi cu probleme grave, iar în urma investigaţiilor s-a descoperit o tumoră la nivelul măduvei cervicale.

„Aceste tipuri de tumori sunt extrem de rare, reprezentând câteva procente din toată patologia coloanei cervicale. S-a făcut o intervenţie laborioasă, a durat aproximativ patru ore, am reuşit să scoatem în totalitate componenta din canalul medular. Pacientul are o evoluţie bună şi urmează să fie externat zilele următoare", a declarat medicul Lucian Eva, managerul spitalului de Neurochirgie din Iaşi.

Pacientul spune că nu a crezut că va mai putea merge din nou, iar acum, după operaţie, se simte ca un copil, ca şi când abia ar învăţa să meargă.

„Sunt ca un copil care merge. Nici mie nu-mi venea să cred. Nu mai aveam stabilitate, cădeam pe jos. M-au trimis de la Galaţi la Iaşi. Am avut Covid şi cred că mai tare s-a aprofundat şi de acolo nu am mai putut să merg. De la săptămână la săptămână începeam să merg mai greu. Am ajuns aici şi mulţumesc lui Dumnezeu că a fost operaţia perfectă. Merg acum, am stabilitate. Pe unde am fost nu mi-a găsit nimeni nimic. Mă căutam la cap, mă căutam la spate. Durerea pleca în mâini, îmi tremura mâna stângă şi mergea în picioare, până jos, nu simţeam nimic", a declarat Silviu Stoica, în vârstă de 37 de ani.

Sursa: Facebook/Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iaşi - Pagina Oficială

