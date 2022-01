Omul care îngrijeşte de o jumătate de veac ceasul din turnul Palatului Culturii din Iaşi

Ion Cristea ne primeşte în Turnul cu Ceas al Palatului Culturii din Iaşi ca la el acasă. Nu e de mirare, mai ales că dă ora exactă, la înălţimi, în inima Iaşiului, din 1977, chiar înainte de cutremur.

Originar din judeţul Bacău, licenţiat în Drept şi Istorie, bărbatul şi-a petrecut toată viaţa în spatele cadranelor de ceas, aplecat deasupra unui ceas de mână.

„Am crezut că aş putea eu să rezolv ceva, dar exact după ce am terminat Dreptul am văzut că aşa, de unul singur, nu poţi face nimic“, ne mărturiseşte bărbatul.

Dacă ne referim la cel mai de preţ ceas de care are grijă acum, putem spune, fără îndoială, că stă ascuns în spatele cadranelor mari ale imensei maşinării – la înălţimi, în Capitala Moldovei, cu Hora Unirii mereu pe fundal.

Ion Cristea mărturiseşte, pentru „Weekend Adevărul“, că maşinăriile care dau ora exactă l-au fascinat încă din primii ani ai vieţii: „Avea tata nişte ceasuri de buzunar mari, frumoase. Îmi amintesc că încă nu eram la şcoală şi mă tot uitam la ele şi mă tot întrebam cum funcţionează. În liceu am început să repar ceasuri. Am căutat cărţi şi oameni care să mă înveţe. Apoi, în timpul facultăţii, am reparat ceasuri împreună cu un prieten de-ai mei, care apoi a plecat în America. Locuieşte acolo şi şi-a deschis un mare atelier cu şi pentru ceasuri“.