Mihai Melnic, liceanul care a creat primul robot umanoid din România: „Roboţii vor ajuta oamenii, nu îi vor înlocui“

Mihai Melnic, elev în clasa a XII-a la Liceul de Informatică „Grigore Moisil“ din Iaşi, are doar 18 ani şi putem spune că deja schimbă lumea. În iulie, echipa de Robotică a României, din care face parte, a a obţinut locul 1 la Campionatul Internaţional de Robotică de la Chicago.

Mihai spune că primii paşi oficiali în lumea roboticii i-a făcut în clasa a II-a, atunci când „fura meserie“ de la profesorul lui, Hasan Colak.

Admis deja la universităţi din ţară şi din străinătate, el spune că va pleca în Olanda sau în SUA, dar nu va uita de România şi de proiectele sale de aici.

Nu mă aşteptam deloc să fac asta. Nu aveam idee ce o să fac în nouă ani, de exemplu. A fost foarte interesant, pentru că toată copilăria mea am tot căutat lucruri pe care să le încerc: să cânt la chitară, să fac dans, să încerc pian. Îmi amintesc că la un moment dat începusem să fac canto. În gimnaziu, am vrut extraordinar de mult să merg pe biologie, pe medicină, neurochirurgie.

Am început să învăţ alături de profesorul meu, primul meu profesor care practica asta. Putem spune că a adus bazele roboticii în Iaşi. În momentul acela nici nu exista definiţia de robotică. Ai mei, neavând foarte mult timp liber, mă lăsau la şcoală, stăteam până seara cu domnul Hasan Colak, căruia îi mulţumesc foarte mult. În orele acelea de dinainte să vină părinţii după mine, stăteam şi făceam cu dumnealui roboţei. Ne jucam pe calculator, învăţam programe. La un moment dat, ajunsesem într-un punct în care dumnealui pleca să-şi rezolve diferite treburi, iar eu stăteam şi deja lucram singur, căutam tot felul de informaţii din domeniu.

Primii paşi oficiali i-am făcut în clasa a II-a, dar, să vă spun sincer, am început să meşteresc de când eram mic. Era o diferenţă între mine şi fratele meu. El, când primea o jucărie, o lăsa intactă. Eu, când o primeam, o dezasamblam şi încercam să aflu ce e în interiorul ei, să văd ce pot să fac cu piesele şi dacă pot să le reasamblez – e un obicei de care nu m-am lăsat nici acum.

Maria, robotul din bucătărie

- Se poate să te numim şi pe tine un fel de medic. Ştiu că i-ai dat naştere Mariei, primul robot umanoid din România creat de elevi. De unde a pornit ideea?

Toate ideile mele apar dintr-odată. Ideea de a o crea pe Maria mi-a venit într-o zi, pur şi simplu. Am sunat un coleg şi i-am zis să ne apucăm de treabă. Dacă doamna profesoară de Informatică, doamna Ţibu, nu ne-ar fi spus atunci că avem la dispoziţie cinci zile să ne pregătim pentru olimpiadă, probabil nu ne-am fi grăbit. Am stat cinci zile în lucru continuu.

- Cine sau ce este Maria?

Maria este primul robot umanoid din România creat de elevi. La vremea aceea, când am creat-o, era ceva impresionant – şi acum e la fel. Mă gândeam zilele trecute la cum a evoluat toată treaba asta şi sunt uimit. În prezent, Maria a avut puţină pauză, pentru că am lucrat la alte proiecte şi nici nu am mai avut sponsori.

Robotul Maria FOTO Arhiva personală a lui Mihai Melnic

- Aţi avut de la început cadrul necesar pentru a o dezvolta?

Să vă spun sincer, Maria a fost începută într-o bucătărie. Mai exact, în bucătăria mea de acasă. După un timp, mama a zis: „Gata, prea multă mizerie“. Ne-am mutat în boxa blocului, după aceea ne-am întors în bucătărie, apoi într-un garaj. Acum lucrăm cu cei de la Spectrum, din Iaşi, care ne ajută foarte mult în zona asta.

- Ce se află în spatele procesului creării unui robot?

Foarte multă pasiune, dedicare. Ok, sunt nopţi pierdute şi stres, dar sunt nişte lucruri care îţi provoacă şi mai multă plăcere, iar asta te face să lucrezi şi mai mult. N-ai cum să explici lucrul acesta dacă nu îl faci cu adevărat. Căutăm tineri care să vină să ne ajute, să înveţe şi ei.