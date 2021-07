Diana Vieru, tânăra actriţă din Moldova premiată la UNITER 2021: „Actoria mă ajută să înţeleg mai bine viaţa şi omul“

Diana Vieru: Simţeam cumva că nu o să rămân în Chişinău. Nu ştiu de ce, dar aveam mereu dorinţa asta de a descoperi noul, iar asta cred că m-a făcut să vin în Iaşi. Muzica are un loc aparte în sufletul meu, dar simţeam că mai am nevoie de ceva – nu ştiam atunci ce era acel ceva.

- Când sau cum ai descoperit că acel ceva este, de fapt, teatrul?

După ce am finalizat liceul, am activat şi într-o trupă de teatru din Chişinău, am făcut un spectacol cu colegii mei. Toată lumea îmi spunea că am greşit profesia. Nu că nu aş fi fost bună la cântat, ci pentru că ei vedeau că sunt mai bună la teatru. Ideea e că pe scenă mă simţeam mult mai bine să fac teatru decât să interpretez o melodie. A fost o perioadă în care m-am gândit foarte mult la ideea asta. Dar am luat o decizie foarte spontană, pentru că în ultimele două săptămâni am decis să fug la Iaşi. M-am pregătit de admitere. S-a întâmplat totul pe fugă şi foarte frumos, de altfel.

Diana Vieru, actriţă FOTO Arhiva personală

Iaşi, un oraş predestinat