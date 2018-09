„Decalogul“ Cosa Nostra. După ce reguli funcţionează celebra mafie siciliană care a terorizat Italia

Cele „10 porunci”ale Cosa Nostra au fost descoperite de autorităţile italiene în 2017, atunci când a fost arestat unul dintre cei mai puternici capi mafioţi, Salvatore Lo Piccolo. Printre documentele găsite la acesta s-a numărat şi un document în care era scris un cod al mafioţilor.

Cele 10 porunci ale Mafiei

1. Nimeni nu se poate prezenta direct unui om de onoare. Trebuie să exista o a treia persoană care să facă introducerea.



2. Niciodată să nu te uiţi la soţia unui prieten sau om de onoare



3. Niciodată să nu fii văzut în compania unui poliţist



4. Nu trebuie să intri în cluburi sau baruri



5. Să fii mereu pregătit pentru a îndeplini ordinele date de Cosa Nostra - chiar dacă soţia ta este pe punctul de a naşte



6. Trebuie să fii întotdeauna punctual



7. Soţiile trebuie tratate cu respect



8. Atunci când esti întrebat ceva, răspunsul nu trebuie să conţină decât adevărul



9. Nu poţi lua bani care aparţin unor sau uneia dintre familiile mafiote



10. Ce fel de oameni nu pot intra in Cosa Nostra: oricine are o rudă sau un apropiat în poliţie, oricine nu respectă codurile morale şi care are un comportament urât, oricine are o rudă care a trădat deja mafia.