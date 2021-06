Cartier rezidenţial din Iaşi fără curent electric. Zeci de familii cu case luxoase, nevoite să stea cu chirie

Dezastru pentru mai multe familii dintr-un cartier rezidenţial din Iaşi. De mai mulţi ani, oamenii nu au curent electric şi sunt nevoiţi să apeleze la generatoare electrice sau la bunăvoinţa unor vecini aflaţi la distanţă considerabilă pentru a beneficia de confort. Unii dintre ei spun că s-au săturat să dea bani pe chirii, deşi au casele construite şi mobilate de ani de zile.

„Casa este gata de un an şi jumătate aproximativ. Am montat tot, bucătăria ne aşteaptă. Camerele sunt făcute, până şi patul e făcut. Aşteptăm curentul ca să ne putem muta. După ce am cumpărat terenul, am scos certificatul de urbanism şi în certificatul de urbanism se precizează clar că este posibilitate de racordare la energie electrică. Cu toate acestea, de atâţia ani de zile, nu au făcut absolut nimic”, spune Ana Maria Ciobanu, proprietar, notează digi24.ro.