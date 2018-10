10 filme bine cotate care vă vor ţine în suspans până la final

1. Seven (1995). Unul dintre cele mai bune filme regizate de David Fincher (Fight Club, Zodiac) ce prezintă povestea unui criminal în serie interpretat magistral de Kevin Spacey.

2. Psycho (1960). Celebru film semnat de Alfred Hitchock ce prezintă povestea lui Normal Bates, recepţionerul unui hotel în care se întâmplă lucruri ciudate. Din acest film ştiţi şi celebra scenă în care un bărbat atacă cu un cuţit o femeie care face duş.

3. The Handmaiden (2016). Film realizat de Chan-wook Park (regizorul Oldboy) ce prezintă multiple răsturnări de situaţie.

4. Vertigo (1958). Această capodopera lui Hitchock ocupă locul I în topul celor mai bune filme din toate timpurile realizat de revista Sigh & Sound.

5. The Salesman (2016). Film regizat de iranianul Asgar Farhadi (A separation, About Elly) ce prezintă povestea unei bărbat ce îl caută pe agresorul soţiei sale.Filmul a câştigat premiul Oscar la categoria cel mai bun film străin.

6. Witness for the prosecution (1957). Film realizat de Billy Wilder (The Apartment, Sunset Boulevard, Some Like It Hot) ce prezintă povestea unui proces ce ia o întorsătură ciudată.

7. 12 Angry Men (1957). Sidnet Lumet semnează acest film care, peste ani, avea să inspire o peliculă cu o temă similară semnată de regizorul rus Nikita Mikhalkov. Filmul prezintă povestea a 12 juraţi care încearcă să afle dacă un tânăr acuzat de omor este sau nu vinovat.

8. Shining (1980). Film regizat de Stanley Kubrick (2001. A Space Odyssey, A Clockwork Orange) inspirat dintr-un roman al lui Stephen King.

9. Get Out (2017). Film regizat de Jordan Peel, nominalizat la ultima ediţie Premiilor Oscar la categoria cel mai bun film al anului.

10. Pulp Fiction (1994). Una dintre capodoperele lui Quantin Tarantino (Kill Bill, Reservoir Dogs). Filmul a câştigat marele premiu al Festivalului de la Cannes.