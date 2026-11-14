 Avertisment MAI în ziua protestului AUR: au apărut îndemnuri la violență pentru a provoca confruntări cu forțele de ordine | adevarul.ro
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Avertisment MAI în ziua protestului AUR: au apărut îndemnuri la violență pentru a provoca confruntări cu forțele de ordine

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Ministerul Afacerilor Interne face apel la calm și avertizează asupra îndemnurilor la violență din mediul online, în ziua protestului AUR programat sâmbătă, 14 noiembrie, în București. Instituția susține că aceste mesaje urmăresc să determine cetățenii să intre în confruntări cu forțele de ordine. 

Mesajele care îndeamnă la violențe
Mesajele care îndeamnă la violențe Foto: MAI

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) face apel la calm, după ce, potrivit unui comunicat al instituției, în mediul online au apărut îndemnuri la violență care urmăresc să determine cetățenii să intre în confruntări cu forțele de ordine.

Avertismentul vine în contextul manifestației anunțate de AUR, în susținerea lui Călin Georgescu. George Simion a anunțat că protestul va avea loc chiar și fără autorizație. Primăria Capitalei a respins solicitarea de avizare, invocând avertismente ale Jandarmeriei și Poliției Capitalei privind incitările la violență identificate online și riscurile pentru ordinea publică.

MAI susține că majoritatea conturilor care promovează asemenea mesaje sunt false sau înființate recent și interpretează acest lucru drept un indiciu al unei acțiuni orchestrate.

„Facem apel la calm. Dreptul la liberă exprimare și la protest pașnic trebuie respectat. Violența și instigarea la violență nu sunt forme de exprimare a acestui drept.”

Instituția precizează că structurile sale sunt la datorie pentru siguranța cetățenilor. Totodată, avertizează că, în timpul evenimentelor publice cu participare numeroasă, mesajele distribuite pe rețelele de socializare pot alimenta panica și tensiunile sau pot incita la violență.

Pentru a limita răspândirea acestor mesaje, MAI le recomandă cetățenilor:

  • Să verifice informațiile înainte de a le distribui.
  • Să nu redistribuie mesaje alarmiste, zvonuri sau apeluri la violență.
  • Să se informeze din surse oficiale și să evite reacțiile impulsive la provocările din mediul online.
  • Să semnaleze autorităților mesajele care conțin amenințări sau îndemnuri la acte de violență.

Un mesaj distribuit fără verificare poate amplifica panica. Un gest responsabil poate preveni un incident”, transmite ministerul, care îndeamnă publicul să nu încurajeze violența.

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