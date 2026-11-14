Un tânăr student a găsit mai multe bancnote de 100 de lei pe un trotuar de pe strada Feroviarilor, din Sectorul 1, și a ales să le predea autorităților.

După ce a observat banii, tânărul a încercat să identifice proprietarul, însă, pentru că nu a reușit, s-a deplasat la sediul Poliției Locale pentru a-i preda.

Polițiștii locali au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au reușit să reconstituie împrejurările în care banii au fost pierduți. Astfel, proprietarul a fost identificat, iar suma recuperată i-a fost restituită în doar 30 de minute.

Primarul sectorului 1, George Cristian Tuță, a transmis felicitări atât tânărului pentru spiritul civic de care a dat dovadă, cât și polițiștilor locali pentru promptitudinea intervenției.

„Tânărul este student în București și a ales să rămână anonim. Eu cred însă că gestul lui merită făcut cunoscut. Pentru că onestitatea, bunul-simț și grija față de ceilalți sunt lucruri pe care trebuie să le încurajăm. Îi felicit pe tânăr pentru gestul său și pe polițiștii locali pentru rapiditatea cu care au intervenit. De multe ori vorbim despre camerele de supraveghere atunci când surprind încălcări ale legii. Astăzi vă arăt și un moment în care au ajutat la îndreptarea unei situații”, a scris primarul pe Pagina de Facebook.

Foto: captură video

Ce riști dacă păstrezi banii găsiți pe stradă

Banii găsiți pe stradă nu pot fi păstrați pur și simplu. Potrivit articolului 243 din Codul penal, nepredarea unui bun găsit, în termen de 10 zile, autorităților sau persoanei care l-a pierdut se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă penală.

Aceeași sancțiune este prevăzută și pentru cel care dispune de bunul găsit ca și cum ar fi al său, de exemplu dacă cheltuiește banii. Așadar, termenul de 10 zile nu reprezintă o perioadă în care suma poate fi folosită fără consecințe penale.