Doi ofițeri SRI au fost bătuți într-un restaurant din Zalău. Victimele au ajuns la spital, iar agresorul a fost reținut după două zile

Doi ofițeri ai Serviciului Român de Informații (SRI), în vârstă de 45 de ani, au fost agresați fizic într-un restaurant din centrul municipiului Zalău, în urma unui conflict izbucnit. Cei doi au suferit leziuni la nivelul feței și al corpului. Suspectul, un bărbat de 46 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Ofițeri SRI Foto: ARHIVĂ, adevărul

Incidentul s-a produs în interiorul unui restaurant din Zalău, pe fondul unor discuții în contradictoriu. La un moment dat, unul dintre participanții la conflict ar fi trecut la acte de violență și i-ar fi lovit pe cei doi bărbați.

Potrivit publicației locale Monitorul de Sălaj, victimele sunt ofițeri SRI care își desfășoară activitatea în Zalău. Ofițerii SRI din Zalău sunt Marton Radu și Barbur Sorin, care au suferit leziuni fizice la față și corp.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au administrat probatoriul în acest caz, iar la 13 noiembrie au dispus reținerea unui bărbat de 46 de ani, din municipiu.

Acesta este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, comportamentul bărbatului a provocat o stare de temere și indignare în rândul persoanelor aflate în restaurant în momentul agresiunii.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj, urmând să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, pentru dispunerea unor alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege.