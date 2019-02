VIDEO Tânăra din Moldova umilită după ce a devenit femeie de serviciu în liceu: „Directoarea ne punea să-i muncim acasă şi să schimbăm pamperşii mamei sale”

Aurelia Lenuţa Cîndea, director al Liceului „Nicolaus Olahus” din Orăştie, a fost reclamată de o fostă angajată a instituţiei că a trimis femeile de serviciu să facă menajul mamei ei în vârstă de 92 de ani, în timpul programului de lucru, şi să aibă grijă de vârstnică în nopţile în care ea lipsea de acasă. Victoria Barbaraş, o tânără din Republica Moldova stabilită din 2016 în Orăştie şi angajată ca femeie de serviciu la liceul din municipiu, a trimis un memoriu Ministerului Educaţiei Naţionale, în care a reclamat tratamentul la care a fost supusă de directoare.



Victoria Barbaraş şi-a dat demisia în luna decembrie 2018, susţinând că nu a mai putut îndura umilinţele la care a fost supusă. Ulterior, a detaliat în memoriul său felul în care a fost tratată de directoare şi muncile pe care le făcea gratuit în timpul programului.



„Doamna Cîndea Lenuţa, directorul liceului, mă trimitea pe mine şi pe alte colege acasă la mama sa, care are 92 de ani, unde trebuia să îi dăm de mâncare, să îi facem focul, să îi dăm medicamentele, să îi schimbăm pampersul şi să îi ţinem companie. De asemenea, doamna director ne trimitea la iubitul ei, unde trebuia să îi lucrăm grădina care era situată în satul Mada, la 25 de kilometri de Orăştie. Acolo, trebuia să plantăm arpagic şi legume, să săpăm grădina, iar toamna să-i culegem fructele. Noi trebuia să o îngrijim pe mama doamnei directoare ziua, dar şi noaptea, atunci când pleca la Timişoara, la fiica sa. Aceste munci le făceam atât în timpul serviciului, cât şi în timpul liber, fără să pretindem sau să primim vreun ban. După ce am refuzat să mai fac muncile la care ne obliga doamna directoare, am fost nevoită să-mi dau demisia, ca urmare a umilinţelor la care am fost supusă”, arată Victoria Barbaraş, în memoriul scris.

Lenuţa Cîndea, care este şi consilier local în Orăştie, susţine că femeile de serviciu o cunoşteau pe mama sa şi o ajutau din proprie iniţiativă. „Am angajat-o pe Victoria în deplină cunoştinţă de cauză pentru că am ştiut că este un om necăjit şi am ajutat-o cu cât am putut. Probabil femeile s-or fi dus să-i dea un pahar cu apă. Mai mult, nu! Ele o cunosc mai demult pe mama. Deci nu pot să zic că este program de vizită impus. Eu chiar nu văd unde am greşit cu fătuţa asta, decât faptul că ea, la un moment dat nu a mai putut. Mie îmi pare foarte rău că a apărut situaţia asta. V-am zis: un pahar cu apă, da!, probabil că s-a dat. Asta garantez! Dar cred eu în sufletul meu că nu trebuia să o las să plece, chiar dacă ea şi-a dat demisia”, a relatat Lenuţa Aurelia Cîndea, directoarea Liceului „Nicolaus Olahus”, potrivit anchetadehunedoara.ro.

