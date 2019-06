VIDEO Ce s-a ales de clădirile publice din Hunedoara construite în ritm alert în primele decenii din comunism

În urmă cu jumătate de secol, Hunedoara avea peste 80.000 de locuitori, se număra printre marile centre industriale din România şi se mândrea, pe lângă construcţiile industriale, cu clădirile sale publice noi la acea vreme, ridicate în ritm alert.

În ultimele decenii, populaţia municipiului a scăzut cu peste 20.000 de oameni, platforma industrială din jurul Hunedoarei şi-a redus dimensiunile drastic, iar multe dintre clădirile impozante care deserveau comunitatea au rămas fără funcţionalitate. Unele dintre acestea par să aibă soarta pecetluită.

Casa de cultură, închisă din 2015

Casa de Cultură din centrul municipiului Hunedoara a fost construită în anii 1950, şi dată în folosinţă în 1956, având o sală cu peste 700 de locuri. A fost decenii la rând principalul loc al evenimentelor culturale, dar cu timpul numărul spectacolelor a fost tot mai mic, iar din 2015, a rămas închisă publicului. Clădirea ridicată după modelul Teatrului Balşoi, din Moscova, dar cu dimensiuni mai reduse, va fi renovată şi redată publicului. Tot aici va fi mutat sediul bibliotecii municipale.

Gara pusă sub lacăt de un an

Construită, de asemenea, în anii ’50, gara municipiului Hunedoara a fost considerată o bijuterie arhitecturală. Clădirea seamănă cu o biserică veche, din Ţinutul Pădurenilor, însă este cunoscută pentru cele două fresce din sala mare care înfăţişau aspecte din istoria oraşului şi din combinatul siderurgic. Gara a fost timp de jumătate de secol poarta principală de intrare în municipiu, iar în anii ’60, aici a fost întâmpinat Nikita Hruşciov, şeful de stat al Uniunii Sovietice. Din martie 2018, gara a fost pusă sub lacăt, iar trenurile de călători nu mai circulă pe ruta Hunedoara – Simeria.

Clubul Siderurgistul, închis din 2015

Clubul Siderurgistul din Hunedoara a fost construit la sfârşitul anilor 1950. Clădirea are o suprafaţă de peste 4.000 de metri pătraţi şi o sală de spectacole de peste 1.100 de locuri, care însă în ultimele decenii a stat mai mult închisă. Mai are o sală mică de 250 de locuri. În trecut a găzduit spectacole şi gale sportive. Până în 2015, când autorităţile au decis închiderea ei din motive de siguranţă, doar Balurile Bobocilor mai aveau loc în sala mare a clubului Siderurgistul.

Constructorul, stadionul părăsit

Baza sportivă Constructorul cuprinde cel mai vechi stadion din municipiu. S-a dezvoltat în anii 1950, iar în următoarele decenii aici au fost construite un teren de handbal, o sală de lupte şi una de box, o sală de sport cu 1.000 de locuri în tribune, mai multe terenuri de tenis şi un loc de antrenament pentru caiac-canoe. După 1989, Constructorul Hunedoara, care a aparţinut Întreprinderii de Construcţii Siderurgice Hunedoara (ICSH), a intrat în declin. În ultimii ani complexul a găzduit rareori evenimente sportive (competiţii de box şi de tenis), iat terenurile de fotbal şi handbal sunt impracticabile. Fosta sală de lupte a rămas în paragină, sala de box e închisă, iar tribunele s-au degradat.

Clădirile pustii ale Liceului Industrial

Liceul Industrial Metalurgic din Hunedoara, actualul Colegiu Tehnic Matei Corvin, a fost înfiinţat la mijlocul anilor ’60, în locul unei şcoli industriale de ucenici, fondată în 1890. Liceul era patronat de Ministerul metalurgiei, iar la începutul anilor 1980 avea, numai în treapta I (clasele a IX-a şi a X-a), peste 50 de grupe de elevi. Clădirile sale imense sunt mai puţin animate, iar unele au fost puse sub lacăt. Patru dintre ele, vechi de peste jumătate de secol, vor fi reabilitate pe fonduri de la Uniunea Europeană, iar o nouă sală de sport ar putea fi construită în locul celei vechi, închisă de aproae un deceniu.

Ruinele cinematografului Modern

Unul dintre cele mai dezolante locuri din Hunedoara a rămas Cinematograful Modern, construit în anii 1970 şi închis la începutul anilor 2000. După ce clădirea lui a servit ca depozit de haine second-hand, a fost abandonată complet. Localnicii au devastat-o, iar soarta acestuia a fost pecetluită.

