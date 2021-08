Un castel medieval autentic din Ardeal a fost scos la lumină. Locul enigmatic de la poalele Retezatului FOTO

Localnicii din Râu de Mori au curăţat vegetaţia luxuriantă care acoperea zidurile cetăţii Colţ, iar poteca spre aşezarea medievală a fost lărgită şi amenajată cu ajutorul unui excavator, astfel încât turiştii să nu se mai rătăcească în pădure, în căutarea lui.

GALERIE FOTO CU CETATEA COLŢ

Acţiunea a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute şi a scos la lumină monumentul istoric care în ultimii ani a fost neglijat de autorităţi, în ciuda importanţei sale.

Cetatea medievală care i-a uimit pe turci a devenit o ruină sumbră: „Era vestită pentru femeile frumoase“ VIDEO

VIDEO 7 locuri din România demne de Dosarele X. Fenomenele inexplicabile şi paranormale care le-au sporit faima

Fecioarele care au aprins imaginaţia românilor: prinţesa dacilor râvnită de Traian, fata de boier care a sucit minţile regelui, domniţa ce a adus războiul

Flavius Dilertea, primarul din Râu de Mori, susţine că pădurea şi terenul din împrejurimile castelului medieval aparţin comunei, dar situaţia juridică a monumentului istoric de categoria nu a fost clarificată până în prezent.



Cetatea Colţ. Foto: Flavius Dilertea.

„Am făcut adrese la Ministerul Culturii şi la Ministerul Finanţelor, pentru a ne comunica situaţia Cetăţii Colţ. Dorim să preluăm monumentul, pentru a putea accesa fonduri pentru reabilitarea lui”, a precizat Flavius Dilertea, pentru adevarul.ro.

Cetatea legendară de la poalele Retezatului

Cetatea Colţ oferă oaspeţilor săi ocazia de a vedea un monument medieval în întreaga lui splendoare, o fortreaţă ruinată de peste două secole, care şi-a păstrat autenticitatea. Aşezarea se află la 20 de kilometri de Haţeg, la intrarea în defileului Râuşorului, pe un versant stâncos şi abrupt care se ridică deasupra şoselei de la poalele Retezatului.



Cetatea Colţ. Foto: Flavius Dilertea.



Cetatea Colţ a fost ridicată de faimoasa familie a Cândeştilor, despre care istoricii români susţin că în secolul al XV-lea a fost înnobilată şi recompensată cu proprietăţi numeroase, pentru sprijinul acordat lui Ioan de Hunedoara în campaniile militare. Treptat, cnejii au fost maghiarizaţi sub numele de Kendeffy în secolul al XV-lea, la fel şi rudele lor din familia Kenderes (Cândreş). Cetatea cnejilor datează de la sfârşitul secolului al XIII-lea, iar de-a lungul timpului a fost remarcată pentru frumuseţea şi pentru legendele ei. În secolul al XVII, Cetatea este amintită în cronicile faimosului cărturat Evlya Celebi, care a ajuns în Transilvania, însoţind oastea sultanului. „E o cetate solidă în cinci colţuri şi înaltă până-n cer. Are o singură poartă care priveşte către şesul Haţegului. Este o cetate frumoasă cu 11 turnuri. Are multe întărituri înconjurătoare, dar toate laturile îi sunt atât de abrupte, încât nu te poţi apropia”, relata Evliya Celebi, în anii 1660. De atunci, treptat, locul a fost uitat. Ruinele Cetăţii Colţ l-ar fi inspirat, două secole mai târziu, pe Jules Verne, în cartea sa „Castelul din Carpaţi”.



Cetatea Colţ. Foto: Flavius Dilertea.

În secolul al XIX-lea, scriitorul francez a relatat despre aşezarea abandonată despre care românii credeau că este un loc stăpânit de forţele supranaturale ale răului şi că în interiorul lui se petrec lucruri înspăimântătoare.



La poalele Cetăţii Colţ a fost construită între anii 1310 - 1315, biserica de piatră. Ea se remarca prin turnul ridicat peste altar, cu acoperişul piramidal, un loc folosit ca adăpost al călugărilor, şi prin pictura murală din secolul al XIV-lea, cu scene însufleţite de culoare, care s-a păstrat în ciuda ruinării bisericii.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Cum s-a stins Ioan de Hunedoara. 565 de ani de la moartea legendarului voievod al Transilvaniei

Castelul Corvinilor, în istoria Hollywood. Cele mai faimoase filme realizate în cetatea medievală

Castelul Corvinilor îşi deschide porţile. Cetatea medievală a Hunedoarei poate fi vizitată gratuit

Castelul Corvinilor trăieşte clipe istorice. Ies la lumină frescele unice, care dezvăluie secretul Huniazilor VIDEO

Hunedoara în secolul al XIX-lea, descrisă de Aranyi, savantul care a salvat Castelul Corvinilor de la ruinare

Castelul Corvinilor, plin de secrete. Iazul dispărut şi uimitorul izvor termal de la poalele sale