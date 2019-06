Românul acuzat de viol în Cehia după ce a sechestrat şi abuzat o tânără ademenită în maşina sa. Ce au decis magistraţii

Curtea de Apel Timişoara a dispus punerea în aplicare a mandatului european de arestare emis de autorităţile din Republica Cehă pe numele unui tânăr de 33 de ani, din Petroşani, acuzat de viol. Mihai Kelemen a fost reţinut la sfârşitul lunii mai, la scurt timp după întoarcerea în ţară. Era căutat de autorităţile din Cehia, pentru o infracţiune săvârşită în urmă cu un an. Între timp, tânărul s-a întors în ţară şi a petrecut nouă luni de închisoare pentru furt. La scurt timp după eliberare, poliţiştii l-au capturat.

„În ziua de 29 aprilie 2018, în jurul orelor 3:00, persoana vătămată A. Horachova, născută la data de 23 iunie 1991, s-a urcat în autoturismul persoanei solicitate, cu motivul de a-i arăta drumul din localitatea Lunu, spre Teplice. Pe drum, Kelemen a închis uşa automobilului, a imobilizat-o pe tânără, a prins-o de gât şi a tras-o spre el încercând să o sărute pe buze, dar aceasta a încercat să-l îndepărteze. În acel moment, Kelemen a deschis uşa, iar aceasta a reuşit să fugă din autovehicul. În urma incidentului, victima a suferit mici vânătăi în jurul gâtului şi la barbă, nu a solicitat ajutor medical şi nici concediu medical, doar că a pierdut o pereche de ochelari marca Ralph Lauren, în valoare de 3.750 coroane. Din cuprinsul mandatului european de arestare rezultă că persoana solicitată este suspect de săvârşirea infracţiunii de viol, pedepsită de art. 185 alin.1 din legea penală a Republicii Cehe, iar împotriva acestuia există un proces aflat pe rolul Tribunalului Raionului Teplice, înregistrat la data de 30 august 2018, cu termen de judecată fixat la data de 18 iunie 2019”, se arată în dosar.

Tânărul a declarat în faţa instanţei că urma să se predea de bună voie în Cehia, unde locuieşte cu concubina sa şi are împreună cu acesta un copil de 1 an şi 6 luni şi că are de gând să se prezinte la proces. „Arată că până la acest moment nu a reuşit să se reîntoarcă în Cehia întrucât a fost liberat din penitenciar de curând şi avea doar 90 lei, că nu a reuşit să-şi facă o carte de identitate întrucât imobilul în care stă este al părinţilor săi care sunt plecaţi din ţară şi care trebuie să semneze că sunt de acord să îl ia în spaţiu”, se arată în dosar.



Iniţial Curtea de Apel Alba Iulia a respins solicitarea autorităţilor din Cehia, însă dosarul a fost judecat apoi la Curtea de Apel Timişoara, care a dispus arestarea şi predarea acestuia.

