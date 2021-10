Recidivist acuzat de infracţiuni grave. Victima sa a fost o adolescentă de 15 ani

Un tânăr de 30 de ani, din Lupeni, a fost trimis în judecată pentru viol. Victima sa a fost o adolescentă în vârstă de 15 ani.

Bărbatul este recidivist, fiind eliberat din închisoare în luna martie, cu un reste de pedeapsă de 478 de zile. El se află în arest preventiv.



„În actul de sesizare, în esenţă, s-a reţinut că la data de 17 iulie 2021, în jurul orelor 6:00, sub pretextul că o conduce acasă cu maşina pe persoana vătămată în vârstă de 15 ani, profitând de faptul că aceasta este insuficient dezvoltată sub aspect psiho-social datorită vârstei şi, în plus, aflată sub acţiunea unor substanţe halucinogene pe care le-a consumat voluntar şi independent de intervenţia inculpatului, inculpatul a ameninţat-o că o abandonează într-o zonă fără semnal, determinând-o astfel să îl însoţească la locuinţa acestuia situată în Uricani, unde prin constrângere, a întreţinut cu persoana vătămată un act sexual oral şi un raport sexual normal”, se arată în rechizitoriul dosarului trimis la Judecătoria Petroşani.



Adolescenta a reuşit să scape din locuinţa recidivistului şi şi-a sunat prietenii care au luat-o din faţa blocului unde locuia acesta. Tânărul a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu victima, însă a susţinut că nu a constrâns-o.

