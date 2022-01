Răzbunarea unui tânăr care şi-a pierdut toţi banii la jocuri de noroc l-a adus după gratii

Mai mulţi localnici din Valea Jiului au fost aduşi la Poliţia Petroşani şi sunt anchetaţi într-un dosar penal pentru distrugere şi şantaj.

Gestul fatal al bărbatului care primise un val de ameninţări şi mesaje de ură, după ce ar fi ucis un câine

Poliţiştii au descins la locuinţele unui contrabandist de arme din Valea Jiului. Ce ascundea tânărul

Un interlop extrem de violent şi-a folosit copilul de patru ani ca scut uman în faţa Poliţiei. Cum şi-a terorizat victimele

Administratorul unei săli de jocuri din municipiu s-a plâns poliţiştilor că în 27 decembrie 2021, un tânăr a provocat distrugeri unui aparat de tip „slot-machine”.

A doua zi, clientul s-a întors în local însoţit de mai multe persoane şi sub pretextul pierderii a 15.000 de lei la aparatele mecanice tip slot-machine, i-au pretins patronului sălii de jocuri să le remită 15.000 de lei, afirmând că, în caz contrar, vor distruge toate aparatele mecanice, iar în acest mod îl vor constrânge pe bărbat să nu mai desfăşoare nicio activitate comercială.



„Fără a da curs acestor solicitări, administratorul societăţii comerciale a sesizat poliţiştii, solicitând efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere şi şantaj. În urma probatoriului administrat sub supravegherea procurorului de caz, la data de 12 ianuarie, poliţiştii petroşăneni au pus în executare două mandate de aducere emise în cauză, faţă de tânărul de 29 de ani şi faţă de un bărbat de 34 de ani, care au fost audiaţi cu privire la cele două infracţiuni. Ulterior, faţă de tânărul de 29 de ani, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, în timp ce bărbatul de 34 de ani va fi cercetat în stare neprivativă de libertate”, a informat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Viaţa în mijlocul sălbăticiei. Cum trăiesc singurii locuitori ai satelor fantomă din pădurile Lacului Cinciş VIDEO

Fenomenele paranormale din Pădurea de Argint. Ce secrete ascunde „laboratorul mineralogic unic în lume” VIDEO

Craterul gigant rămas în urma celei mai mari mine de fier din România. Povestea locului interzis VIDEO