De ce se tem sătenii de homosexuali şi lesbiene: „Am auzit de lesbiene la mare, încă din anii '70. Era desfrâu cu ele”

Localnicii din Băiţa, un vechi sat mineresc aflat la poalele Munţilor Metaliferi, în judeţul Hunedoara, se mândresc că de-a lungul timpului n-au avut de-a face cu homosexuali sau lesbiene. Câţiva dintre ei povestesc că au fost îndemnaţi de preot să meargă la referendum pentru a vota pentru „familia tradiţională” şi împotriva cuplurilor de bărbaţi sau femei „care vor să înfieze copii”. Şi bine a făcut preotul că i-a luminat, este convins Iosif Luca, un pensionar din localitate, declarat împotriva actelor homosexuale, pe motiv că „nu sunt bune pentru sănătate”.

Desfrâul lesbienelor, imaginat de un localnic

„Păi cum să permitem aşa ceva, bărbat cu bărbat. Şi ei mai vor să şi înfieze, deci până acolo vor merge. Ne-a spus preotul. De aceea vom merge la referendum să votăm să fie bărbat şi femeie, că aşa-i creştineşte”, a declarat săteanul. Întrebat dacă a cunoscut vreodată vreun homosexual sau vreo lesbiană, Iosif a povestit că în cele 11 sate ale comunei Băiţa „toate lucrurile decurg normal”.

Localnicii din munţii Hunedoarei despre referendum. Ce le-a spus preotul?



Însă... de lesbiene a auzit şi chiar a fost oripilat de ceea ce pot face femeile, la mare, la Costineşti. „Despre ele am auzit prin anii 1970, când am fost la Constanţa, de atunci încă se ştiau ele, lesbienele. Era desfrâu cu ele, la mare. Aici sunt oameni mai credincioşi, nu se aude aşa ceva, dacă întrebi vreun bătrân ce sunt alea nu ştie. Familia tradiţională ar trebui să fie numai între un bărbat şi o femeie”, spune vârstnicul.

„Vrem să fie numai bărbaţi cu femeie, nu bărbaţi cu bărbaţi”, îl completează vecinul său, cu mult mai tânăr „Şi la biserică ne-a spus părintele că aşa trebuie. În unele ţări, Canada, Olanda şi Israel am auzit că s-au căsătorit şi bărbaţi cu bărbaţi. Eu zic că nu e bine, nici pentru ei, nici pentru ceilalţi, că după aceea or să ia exemplu şi alţii de la ei. Am văzut homosexuali la televizor, au arătat de prin alte părţi. Ar trebui să le interzică, să fie numai femeie cu bărbat”, este de părere tânărul.

Nu ştie ce va vota, dar nu vrea ca homosexualii să îi înfieze copiii

Nicolae, un alt localnic din Băiţa, încearcă să explice mai pe larg cum a înţeles chemarea la referendum, care l-a cam zăpăcit. „Merg să votez, dar omul de rând nu are de unde să ştie pentru ce merge la vot. Au scris că e numai pentru modificarea constituţiei. Nu s-a specificat clar ce votăm din constituţiei. Trebuiau să specifice pentru ce e constituţia asta făcută. Numai pentru bulangii? Să iertaţi expresia. Pentru bărbat cu bărbat cu bărbat să se căsătorească. Au încurcat pe toată lumea. Este o aberaţie”, spune Nicolae.

Fostul miner nu a văzut nici el vreun homosexual, doar la televizor, dar adaugă că nu are nimic împotriva lor, doar să nu se căsătorească. Motivul? I-ar putea lua copiii, crede Ioan. „ S-a dat o lege care este destul de clară: femeie cu bărbat. Poate să stea împreună bărbat cu bărbat, să facă fiecare ce vrea, dar nu aş vedea vreo căsătorie între ei. Fiindcă după ce se căsătoresc, le trebuie un copil. O să vine să îl înfieze de la mine, sau de la x sau de la y?. Aşa ceva nu s-ar fi întâmplat pe timpul lui Ceauşescu”, este convins localnicul.

„Trebuie să fim şi noi ca şi alţii? Am ajuns la nivelul lor? Noi în loc să vrem să trăim mai bine, să ajungem homosexuali?”, se întreabă un alt sătean din Băiţa, care se declară mai umblat prin lume.

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Şamanul canadian din Munţii Orăştiei terorizat de sătenii abrutizaţi de alcool. De ce au tăbărât peste el cu parii în faţa soţiei

Transilvania pitorească din comunism, văzută de americani: „Ţinutul sălbatic şi singuratic unde sătenii erau îmbrăcaţi ca înaintaşii lor de la începutul secolului”

VIDEO Petrache Lupu, descris de săteni: „Era sfânt, l-a văzut pe Dumnezeu. Apoi minuni n-a mai făcut, că a îmbătrânit şi nu i-au mai dat voie”