Dascăl revoltat de examenele pentru funcţii de conducere în şcoli: „S-au jucat de-a concursul“

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în mai multe şcoli şi licee din judeţul Hunedoara – sesiunea aprilie, a stârnit controverse. Unii dintre dascălii examinaţi s-au plâns de modul în care s-au desfăşurat probele de interviu.

Gabriela Drăghici, o profesoară de limba engleză din Hunedoara, a susţinut examenul, optând pentru una din funcţiile vacante de director adjunct la Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” din Călan, de director al Şcolii Gimnaziale nr. 2 din Hunedoara şi de director la Şcoala Gimnazială din Bretea Română.

Fiecare dintre candidaţi putea concura pentru maximum trei dintre posturile vacante scoase la concurs de Ministerul Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara.

Gabriela Drăghici a luat una dintre cele mai mari note la proba scrisă a concursului, însă la proba de interviu a fost notată cu note minime, între 2,80 şi 3.30, care nu i-au permis ocuparea uneia dintre funcţii. Profesoara din Hunedoara susţine că a fost nedreptăţită de membrii comisiei de examinare. S-a declarat intimidată şi revoltată de comportamentul unora dintre aceştia. Din comisii de concurs fac parte rerezentanţi ai şcolilor, ai consiliilor locale şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara.

„Am participat pentru prima dată la un astfel de concurs şi am obţinut cea mai mare notă din judeţ la proba scrisă, adică 9. Am optat pentru trei şcoli, fiind singura candidată la fiecare dintre ele, şi au urmat interviurile. Deşi am fost avertizată de unele persoane că nu am şanse de reuşită, pentru că deja se ştiu numele directorilor care vor fi numiţi prin delegaţie pe acele posturi, am mers mai departe cu încredere.

Totul a fost planificat astfel încât să fiu respinsă până la sfârşit. Voi arăta în instanţă abuzurile la care am fost supusă, precum şi motivele reale din spatele acestora. Vreau doar să vă spun că unii membri ai comisiei, în frunte cu şefa acesteia, au fost iresponsabili, au avut o atitudine agresivă şi au folosit ca armă intimidarea, încă de la primul interviu, ca să mă determine să renunţ sau să fiu destul de afectată încât să nu mai am acelaşi elan şi la următoarele două. S-au jucat de-a concursul. Îmi puneau repetitiv aceeaşi întrebare de ce am ales şcoala, lor, de parcă nu aveam dreptul. Că de ce nu am ales şcoala mea... Erau hotărâţi să mă pice”, a relatat Gabriela Drăghici.

Probele de interviu, înregistrate audio-video

Opt contestaţii au fost înregistrate după rezultatele iniţiale ale concursului. În două cazuri, în urma soluţionării contestaţiilor, în alte judeţe, dascălii declaraţi iniţial respinşi la examen au fost admişi, notele obţinute după contestaţii fiind mai ridicate faţă de cele primite iniţial. Spre exemplu, o profesoară care a concurat pentru postul de director adjunct la Şcoala Generală „I.G. Duca” Petroşani, a obţinut iniţial nota 5.20 la interviu, iar în urma contestaţiei depuse nota finală primită a fost 9.30. Unui alt profesor, nota i-a fost mărită de la 6.90 la 8.20, după reevaluarea interviului. Gabriela Drăghici a obţinut note mai mari după depunerea contestaţiilor, însă nu au ajutat-o să promoveze examenele.

Inspectorul şcolar general, Ilie Pârvan, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, susţine că profesoara din Hunedoara poate face contestaţie la Comisia judeţeană de concurs pentru posturile de director şi director adjunct, faţă de modul în care s-au comportat cu ea membrii comisiei de examinare. „Toate etapele de concurs sunt înregistrate, astfel că situaţiile pot fi analizate şi putem lua măsuri, dacă sesizările împotriva vreunor membri ai comisiei se confirmă. Au fost opt contestaţii privind notele, care au fost analizate în alte judeţe, însă nu au fost reclamaţii privind atitudinea membrilor comisiilor de examinare. Centrele unde au loc interviurile sunt prevăzute cu săli supravegheate audio-video, pentru a se asigura corectitudinea desfăşurării probei de interviu”, spune inspectorul şef Ilie Pârvan. Potrivit acestuia, diferenţa mare dintre notele la examenul scris şi cele la interviu poate fi explicată prin diferenţa cerinţelor celor două probe.

„Probele scrise vizează capacităţile cognitive, în timp ce interviul vizează capacităţile manageriale, proiectele privind strategia de dezvoltare a unităţilor de învăţământ şi competenţele digitale”, adaugă inspectorul general.

