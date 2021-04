Celia, de două săptămâni în spital după infecţia cu COVID 19. Mesaj emoţionant transmis de artistă

Celia, una dintre cântăreţele apreciate din România, a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a relatat că fost internată două săptămâni în spital, după ce s-a infectat cu Covid 19. Şi mama ei a avut de suferit, a mărturisit Celia.

„Experienţa “COVID-19“ a fost un cosmar pentru mine/noi. Totuşi n-am cuvinte să mulţumesc lui Dumnezeu că a îngăduit să ne mai avem unii pe alţii, să rămână şi mama lângă noi. Dumnezeu a lucrat prin oamenii care ne-au îngrijit, cărora nu ştiu cum le voi putea mulţumi, însă ii voi purta în rugăciuni.



Am fost internaţi mai bine de două săptămâni în Spitalul din Deva, secţia Infectioase şi ştiu că nimic nu a fost întâmplător. Oamenii de acolo pur şi simplu ne-au dat putere şi ne-au şters lacrimile.... de la infirmiere, asistente până la minunată Doamna dr. Oniciuc Antonela, cea care ţine închegată această echipă minunată, secţia Infecţioase fiind condusă cu mult profesionalism de către dânsa.



În momentele de disperare în care simţi că pierzi pe cei dragi, e atât de important să fii pe mâini bune. La noi a fost o întâmplare că am ajuns la Deva, însă pot spune că sigur nimic nu a fost întâmplator. Mulţumiri enorme promtitudinii dr. cardiologi de gardă prin care Dumnezeu face minuni, dr. Blaj Patricia. De asemenea, enorme mulţumiri Dr. Săceanu Oana Maria şi asistentei angelice care mi-a devenit bună prietenă Garofiţa Vizitiu, şi întregii echipe, regret că n-am reuşit să va reţin tuturor numele, nici măcar feţele, vă vedeam doar ochii blânzi şi plini de compasiune. Va mulţumim din inima tuturor pentru rugăciuni! Multe ar mai fi de spus şi când voi mai prinde puţină putere am să o fac poate într-un interviu! Dumnezeu să vă protejeze pe toţi!”, a scris Celia, pe pagina sa de Facebook.

Cristina Ioana Socolan şi-a început cariera artistică în anul 2005, când s-a alăturat grupului muzical Elegance. Ulterior, ea a pus bazele proiectului Celia, acesta fiind şi pseudonimul adoptat de artistă în următoarea etapă a carierei sale.

