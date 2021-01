Patimile pacienţilor non-COVID. Pacientă plimbată prin patru spitale, deşi urla de durere. „Nu are diagnostic nici acum“

O tânără din judeţul Giurgiu, asistentă de profesie, a prezentat pe Facebook două filmuleţe din care rezultă experienţa din Spitalul Universitar din Bucureşti. Era deja al patrulea spital în care ajungea cu mama sa, nu şi ultimul.

Pacienta a acuzat, joi, dureri mari în zona abdominală, stări de vomă, slăbiciune, simptome noi care au speriat întreaga familie. „Mama n-a fost bolnavă, mama nu s-a văitat, nu era o afecţiune cronică“, spune fiica. Deşi starea sa era gravă, fiica a ales să-şi urce mama în maşină şi să plece la un spital din Bucureşti, convinsă că va avea parte de îngrijiri mai bune. Dacă ar fi apelat la ambulanţă, pacienta ar fi fost transportată la un spital din judeţ. Fiica şi-a lăsat acasă un copil mic, pe care încă îl alăptează, şi a pornit într-o cursă de aproape două zile prin spitalele bucureştene, după cum a povestit tânăra pentru „Adevărul“.

Au ajuns prima dată la Spitalul Filantropia, gândindu-se că ar putea fi probleme din sfera ginecologică. După investigaţii au fost îndrumate către spitalul Floreasca, pentru a consulta un chirurg. Au obţinut de aici o reţetă. Mamei nu i-au trecut durerile cu algocalmin şi no-spa, tratamentul indicat, aşa că au ajuns la cel de-al treilea spital, Spitalul Clinic Profesor Doctor Theodor Burghele. Aşa a fost înlăturată şi ipoteza unei crize renale. Medicii de aici i-au direcţionat însă la Spitalul Universitar, în ideea de a fi reluate investigaţiile într-un spital care are toate specialităţile. Aşa a ajuns Cristina Giolu împreună cu mama sa, joi, în jurul orei 14,00, la Spitalul Universitar.

VIDEO

Aici a rămas, aproximează fiica, 35 ore. Medicii din Urgenţe au investigat-o cât le-a stat în putinţă, fără, însă, să-i poată stabili un diagnostic clar, spune fiica. În tot acest timp s-au schimbat două ture. Fiica, pe de-o parte cu gândul la copilul pe care îl lăsase acasă, cu febră, pe de alta cu emoţii mari pentru mama care urla de durere în telefon, a încercat să ia legătura, telefonic, cu personalul din spital, deşi se afla în faţa unităţii spitaliceşti, pentru că aparţinătorilor nu le este permis accesul.

„N-au crezut-o, i-au chemat un psiholog“

„La un moment dat, doamna doctor cu care am reuşit să vorbesc, şi care la început mi-a spus că sunt obraznică, a schimbat tonul când i-am explicat că stau de 12 ore în faţa spitalului, că am lăsat acasă un copil pe care îl alăptez. Mi-a spus că şi-a închipuit că sunt acasă, în vârful patului, şi cer informaţii prin telefon despre starea mamei“, a povestit Cristina. În tot acest timp au reuşit să ţină legătura cu un brancardier. Când omul a ieşit din tură, telefonul a rămas singura soluţie. Aflată înăuntru, în continuare cu dureri insuportabile, mama cerea să fie ajutată. „I-am spus: mama, nu am nicio putere. Spune-le şi lor ce-mi spui mie! N-au crezut-o, i-au chemat un psiholog. Îi spuneau că nu se poate să nu-i cedeze durerile cu acele calmante“, a menţionat fiica. Cert este că după aproape 36 ore, niciun medic din cadrul secţiilor clinice nu şi-a asumat internarea femeii, aşa că a trebuit să plece acasă.

VIDEO

Este momentul în care fiica, disperată, postează pe Facebook imaginile cu mama scoasă din Urgenţe pe o targă. Nu se putea ţine pe picioare, acuza în continuare dureri şi stare de rău. Fiica refuză, în aceste condiţii, să plece imediat, cerând să i se spună care este diagnosticul pacientei şi ce are de făcut în continuare, cum îşi poate ajuta mama aflată în continuare într-o criză acută. Cineva de la Urgenţe îi explică însă că starea mamei nu este acea urgenţă care să impună internarea, respectiv că „nu este de intrat în sală (n. red. - sala de operaţie)“.

Aici se încheie şi filmuleţul postat pe Facebook. Fiica, deznădăjduită, şi-a dus în cele din urmă mama acasă, deşi nu avea, în continuare, un diagnostic clar. „Pe acele foi au scris «abdomen acut», dar ăsta nu e un diagnostic“. Cineva de acolo ne-a sfătuit însă s-o luăm, să nu mai insistăm, este spital COVID şi ar putea să se întâmple şi altceva. Eu nu am ce să le reproşez celor de la Urgenţe, i-au făcut investigaţii, au făcut tot ce au putut, dar niciun medic de pe secţie nu şi-a asumat s-o interneze“, a mai spus fiica.

Tot cu realitatea că locurile pentru pacienţii non-COVID sunt în această perioadă limitate, pentru că toate secţiile au cedat din paturi pentru pacienţii COVID, a motivat şi reprezentanta spitalului, în dialogul cu fiica pacientei, faptul că pacienta nu este internată pentru a fi în continuare investigată şi tratată.

După o noapte lungă petrecută acasă, cu dureri mari, pacienta a ajuns, sâmbătă, 30 ianuarie 2021, la Spitalul Elias, unde a fost în sfârşit internată la Gastroenterologie.

Vă recomandăm şi:

Asistentă pusă în situaţia să-şi ia mama acasă, după 24 de ore petrecute la Urgenţe: „Nu se poate deplasa, urlă de durere!“ VIDEO