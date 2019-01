Un dezastru în pregătire: 50% din ţevile de apă potabilă din oraşul Galaţi au depăşit durata normată de viaţă. Specialiştii trag un semnal de alarmă

Surparea subterană apărută în zona centrală a oraşului Galaţi (unde în toamna trecută au fost descoperite tasări ale unor clădiri, iar un bloc este deja expertizat ca fiind cu risc de prăbuşire) au readus în discuţie starea reţelelor municipale de apă potabilă şi de canalizare.

Potrivit un raport de expertiză întocmit, la solicitarea Primăriei Galaţi, de o firmă specializată din Iaşi, fenomenele geologice complexe şi periculoase din subteran au la origine infiltraţiile de apă provenită din avariile repetate la reţelele publice de apă şi de canalizare. Specialiştii trag un semnal de alarmă în acest sens şi recomandă măsuri urgente.

Dacă reţeaua de canalizare a beneficiat în urmă cu un deceniu de o reparaţie capitală de amploare (printr-un proiect cu finanţare europeană în valoare de peste 100 de milioane de euro), deci avariile sunt mai puţine, în privinţa reţelei de apă potabilă, lucrurile arată foarte rău: mai bine de jumătate dintre conducte au termenul de viaţă depăşit, iar şansele ca ele să fie înlocuite în următorii 2-3 ani sunt minime.

Conform unui raport prezentat de societatea publică Apă Canal SA (care are în administrare reţelele publice) la solicitarea prefectului judeţului Galaţi, Dorin Otrocol, starea conductelor de apă este de-a dreptul alarmantă. Practic, asistăm la un dezastru în pregătire, surpările din centrul Galaţiului fiind doar începutul unor probleme din ce în ce mai grave.

În documentul amintit se precizează că nu mai puţin de 44% dintre ţevile de sub oraş au peste 36 de ani vechime, deşi durata de exploatare normată este de numai 24 de ani, conform HG nr. 2139 din 2004. Ba chiar există şi tevi, încă în exploatare, care au peste 50-60 de ani vechime.

Cum reţeaua urbană de apă potabilă a Galaţiului are 572 de kilometri, rezultă că mai bine de 250 de kilometri de conducte sunt praf şi pulbere şi mai rezistă doar prin cârpeli periodice. Alţi 40 de kilometri de ţevi au o vechime între 24 şi 36 de ani, deci ar trebui, de asemenea, înlocuite în regim de urgenţă.

Dacă luăm în calcul faptul că, în medie, reabilitarea unui sector de un kilometru a costat (am luat ca reper devizele de lucrări din ultimii ani ale Apă Canal SA) circa un milion de lei cu tot cu TVA, rezultă că ar fi nevoie, doar pentru a aduce reţeaua la un standard decent, de aproximativ 290-300 de milioane de lei, bani de care nici Primăria şi nici societatea publică nu dispun.

Apă Canal SA recunoaşte, de asemenea, că doar 24% din reţea are o vechime de sub 10 ani, deşi dacă ar fi fost respectate normativele legate de durata de exploatare standard, proporţia ar fi trebuit să fie de 40-42%. În ultimii trei ani (2016-2018), societatea a reuşit să reabiliteze din fonduri proprii doar 13 kilometri de ţevi, deşi ritmul de lucru ar trebui să fie de circa 23 de kilometri pe an pentru a putea asigura mentenanţa sistemului conform legii.

Există speranţa că până în anul 2023 se vor mai moderniza 80 de kilometri de reţea în baza unui proiect cu finanţare europeană ce vizează mai multe localităţi din judeţ. Totuşi, chiar şi cu acest proiect, procentul de conducte a căror durată normată de exploatare a expirat va rămâne aproape de 50%, având în vedere că, în intervalul respectiv, alţi 50 de kilometri de reţea vor depăşi „vârsta” de 24 de ani.