TIR condus de o româncă, măturat de vânt în munţii de lângă Las Vegas. „Centura mi-a salvat viaţa”

Românca a povestit pe grupul „CSPFE.RO R♥️mania truckers team” cum vântul i-a răsturnat TIR-ul pe care îl conducea, în munţii de lângă Las Vegas.

Nora Tara a postat imagini cu accidentul şi a relatat ce a păţit acum câteva zile.

”Ieri, în munţii Nevadei m-a răsturnat vântul. Odată trecută de Las Vegas, a început urcuşul în munţi, vremea s-a schimbat brusc, lapoviţă şi ninsoare, dar vântul a fost cel care m-a răsturnat. Eu am condus în fiecare iarnă, prin condiţii dificile şi ştiu când să mă opresc, aici nu am avut unde să mă opresc, drumul cu o singură bandă în fiecare sens, fără refugiu. Problema a fost că am fost foarte uşoară, doar 2.500 kilograme, nu am avut viteză, nu am condus pe Cruise control, deci am făcut totul aşa cum ar fi făcut orice şofer. Dacă aş fi avut unde să mă opresc în siguranţă aş fi făcut-o”, spune şoferiţa.

Ea a povestit că în momentul în care prima pală de vânt i-a ridicat roţile din dreapta de la trailer şi a încercat să frâneze încet şi să se redreseze, a venit a două pală de vânt şi a răsturnat-o. „Probabil că singurul lucru ce mi-a rămas întipărit au fost copiii mei şi faptul că vreau să îi văd. Centura de siguranţă mi-a făcut câteva vânătăi şi zgârieturi, dar mi-a salvat viaţa", a scris Nora.

A împins cu picioarele parbrizul ca să se salveze

Românca mai spune că a fost ajutată de un localnic, care a anunţat poliţia.

"Acum când vă scriu sunt ok, ieri nu am putut nici să plâng (deşi sunt o smiorcăită la fiecare lucru trist şi dureros), atârnând de centură cu susul în jos, mi-a luat ceva timp să mă eliberez, am oprit motorul, am împins cu picioarele parbrizul şi am ieşit. După 15 minute, timp în care am făcut înconjurul camionului să văd pagubele, s-a oprit un localnic şi mi-a promis că merge la prima casă, să anunţe poliţia, şi se întoarce înapoi să nu fiu singură”, a mărturisit românca.

Şoferiţa a petrecut câteva ore în frig, pe platoul munţilor de lângă Las Vegas.

”Nu recepţie la telefon, frig şi vânt, în deşert, pe platoul munţilor. Omul s-a întors aşa cum mi-a promis şi m-a ajutat să-mi găsesc actele, poşeta, telefonul. 5 ore am îngheţat de frig, firma de remorcare după 5 ore s-a pornit spre mine şi s-au întors din cauza vizibilităţii zero şi a vântului. Poliţia m-a cazat la un hotel la 40 de mile de accident.

Sătucul asta nu are taxi, maşini de închiriat şi nici remorcare, dacă se hotărăsc să-l remorcheze pe Charlie (n.r. - numele camionului), va fi la 200 mile distanţă.

Important este că sunt ok, drumul puţin circulat, deci nicio altă maşina implicată, sper că eu voi găsi o cale să ajung acasă la copiii mei şi familie.

Nu este nimic poetic şi frumos în ce v-am etalat în postul acesta şi rog pe cei care se cred deştepţi şi că ar fi fost mult mai buni în situaţia descrisă să se abţină de la răutăţi sau ironii. Vă urez la toţi drumuri bune, uscate şi în siguranţă”, şi-a încheiat povestea Nora.

Ca să se întoarcă acasă, în Chicago, şoferiţa a primit ajutorul unui alt şofer român de camion, care trăieşte în America şi care a condus 1.000 de mile ca să o ia de la locul accidentului şi să o ducă la un aeroport, de unde să zboare la Chicago.

