Terminalul Schengen de la Galaţi, poveste fără sfârşit. Zace nefolosit de zece ani

Terminalul de pasageri de la Galaţi a fost realizat cu bani de la Guvern, în cadrul programului de modernizare a graniţelor, în contextul integrării României în spaţiul Schengen. A fost inaugurat în anul 2011 de către reprezentanţii Administraţiei Porturilor Dunării Maritime şi cei ai Ministerului Transporturilor. Deoarece România nu a mai intrat nici până acum în spaţiul Schengen, pontonul a rămas nefolosit. Nici măcar un singur turist nu s-a urcat pe el.

De atunci, Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi a alocat, an de an, bani pentru întreţinerea lui. La acestea se adaugă salariile a doi navigatori care asigură paza şi întreţinerea terminalului. Culmea, chiar dacă astăzi am intra în spaţiul Schengen terminalul de pasageri din portul gălăţean nu ar putea fi folosit pentru vasele mari care vor să acosteze. Potrivit fostei conduceri a APDM, terminalul are anumite erori de proiectare şi construcţie, iar navele de croazieră nu vor putea ancora niciodată pe el. Cheltuielile cu întreţinerea lui ajung la circa 4.000 de lei lunar.

„Terminalul are nişte erori pe partea de proiectare şi execuţie. Nu ar putea fi folosit nici dacă am intra în spaţiul Schengen întrucât bordul pe care îl are la dispoziţie este mai înalt decât bordul liber cu care vin navele de croazieră sau obişnuiesc să vină navele de croazieră pe Dunăre. Totodată, şi anumite părţi de reţele sunt amplasate pe bord greşit. A fost construit eronat, din punct de vedere tehnic nu poate fi folosit”, a anunţat anul trecut, în timpul unei conferinţe de presă, Alexandru Şerban, fostul directorul APDM Galaţi.

Tot la acea conferinţă, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, a aflat că terminalul de pasageri are o eroare tehnică şi nu poate fi folosit. „Sincer, este prima dată când aud de acest subiect. (…) Presupun că la proiectare s-a produs o eroare. O să vedem dacă sunt măsuri de luat. Dar obiectul, indiferent cum este, trebuie pus în folosinţă, fie dat către privat, fie la nivelul APDM să se gândească o utilizare”, a spus atunci Ionel Scrioşteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.

Ca să scape de cheltuielile cu întreţinerea lui, conducerea APDM intenţiona, la vremea respectivă, să-l închirieze şi să-i schimbe destinaţia. Mai exact, să-l transforme într-un restaurant sau ponton plutitor pentru evenimente.

Noua conducere APDM are altă variantă

Actuala conducere a APDM spune, în schimb, că terminalul de pasageri poate fi folosit, însă doar pentru un tip de ambarcaţiuni, respectiv cele mici. „Nu ştiu de existenţa unei erori tehnice. Ideea este că el poate fi folosit doar pentru acostarea unui anumit tip de ambarcaţiuni, pentru cele mai mici”, a declarat Daniela Costea, directorul APDM Galaţi.

Există şi anumite intenţii de valorificare a terminalului de pasageri. Până România va adera la spaţiul Schengen, el ar putea fi folosit în scop turistic. Mai precis, pe ponton ar putea acosta ambarcaţiunile care fac plimbări pe Dunăre, în zona Galaţi-Brăila-Tulcea. „Am discutat cu autorităţile locale şi deja avem premizele unei colaborări pentru utilizarea acestui ponton, în scop turistic. Este vorba de plimbări pe Dunăre cu anumit timp de ambarcaţiune care se pretează pentru a acosta pe acest terminal”, susţine directorul APDM.

Conform fişei tehnice, terminalul este prevăzut cu sisteme moderne de intrare şi ieşire a pasagerilor UE şi non UE, cu spaţii de verificare a documentelor. Nava a fost construită de Navrom Reparaţii SA, are o lungime de 60 de metri, o lăţime de 11,50 şi un pescaj de 0,80-1,00 metru.

Terminalul de pasageri are birouri de dispecerat şi compartimente pentru poliţiştii de frontieră, vameşii şi lucrătorii SRI, care au în dotare camere de supraveghere. Totodată, terminalul are o autonomie de funcţionare de 24 ore pe tancul propriu de combustibil şi este dotat cu instalaţie proprie de încălzire dar şi cu panouri solare, care pe timp de vară asigură încălzirea apei menajere.

